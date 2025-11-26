Γιάννης Πλούταρχος για την εμμονική θαυμάστριά του: «Είναι ένας άνθρωπος που μάλλον χρειάζεται βοήθεια»
Γιάννης Πλούταρχος για την εμμονική θαυμάστριά του: «Είναι ένας άνθρωπος που μάλλον χρειάζεται βοήθεια»
Έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης, πρόσθεσε
Αποφασισμένος να βάλει ένα οριστικό τέλος στη δημόσια συζήτηση γύρω από μια υπόθεση που απασχολεί εδώ και χρόνια την οικογένειά του εμφανίστηκε ο Γιάννης Πλούταρχος, το βράδυ της Τρίτης 25 Νοεμβρίου. Ο τραγουδιστής σχολίασε την υπόθεση της γυναίκας που έχει καταδικαστεί για παρενοχλητική συμπεριφορά εις βάρος του και η οποία, σύμφωνα με δημοσιεύματα, συνεχίζει να εμφανίζεται σε τηλεοπτικές εκπομπές χωρίς να αναγνωρίζει τη σοβαρότητα των πράξεών της.
Θέλοντας να κρατήσει χαμηλό προφίλ, ο Γιάννης Πλούταρχος ξεκαθάρισε στην εκπομπή Happy Day πως εμπιστεύεται πλέον μόνο τη Δικαιοσύνη. «Έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Να το αφήσουμε αυτό. Θα δούμε τι θα γίνει στην πορεία. Άστη να λέει. Είναι ένας άνθρωπος που μάλλον χρειάζεται βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής απέφυγε οποιαδήποτε περαιτέρω τοποθέτηση, επιδιώκοντας να προστατεύσει την οικογένειά του από τη συνεχή δημοσιότητα γύρω από ένα ζήτημα που, όπως έχει τονιστεί και στο παρελθόν, έχει προκαλέσει μεγάλη ψυχική επιβάρυνση.
Η σύζυγός του, Μαρία Παπαδοπούλου, είχε καταθέσει στο δικαστήριο πως η συγκεκριμένη ιστορία διαρκεί εδώ και αρκετά χρόνια. Όπως είχε δηλώσει, το ζευγάρι είχε προσπαθήσει να βάλει ένα τέλος στην υπόθεση, καθώς τα βρήκε εξωδικαστικά με τη γυναίκα. Ωστόσο, από το καλοκαίρι και μετά εκείνη φέρεται να έχει επιστρέψει σε εμμονική συμπεριφορά, φτάνοντας στο σημείο να βρίσκεται συχνά έξω από το σπίτι της οικογένειας.
Το δικαστήριο καταδίκασε τη γυναίκα σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με τον όρο ότι, σε περίπτωση παραβίασης των περιοριστικών μέτρων επικοινωνίας ή προσέγγισης προς τον τραγουδιστή ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του, κινδυνεύει να εκτίσει κανονικά τους τρεις μήνες της ποινής.
