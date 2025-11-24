Ο Χρήστος Λούλης περιέγραψε τις αντιδράσεις μετά από παράσταση που συμμετείχε στο παρελθόν: Φεύγανε και βρίζανε

Ήταν ένας παράξενος, αντίστροφος ναρκισσισμός, λέγαμε ότι αν δεν φύγουν σήμερα δέκα άτομα από την παράσταση, κάτι δεν κάνουμε καλά, πρόσθεσε ο ηθοποιός