Μελίνα Ασλανίδου: Έχω οδηγήσει και εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, το έχω μετανιώσει
Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο, για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου, πρόσθεσε
Το πρόσφατο περιστατικό με τη σύλληψη της Δήμητρας Ματσούκα σχολίασε η Μελίνα Ασλανίδου, τονίζοντας ότι ζητήματα όπως η οδήγηση χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ δεν αφορούν την εικόνα ενός δημόσιου προσώπου, αλλά τη συνείδηση κάθε ανθρώπου.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», η τραγουδίστρια τόνισε πως σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει καμία απολύτως σημασία το αν είναι κανείς δημόσιο πρόσωπο ή όχι, ενώ σημείωσε πως πρόκειται για το ίδιο πράγμα, αφού ο καθένας κάνει κακό στον εαυτό του και μόνο.
«Δεν είναι θέμα εικόνας, αν συλληφθεί κάποιος χωρίς δίπλωμα ή υπό την επήρεια αλκοόλ. Είναι θέμα συνείδησης. Δεν έχει να κάνει με το αν είσαι δημόσιο πρόσωπο ή όχι. Είναι το ίδιο πράγμα: κάνεις κακό στον εαυτό σου», δήλωσε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια.
Στη συνέχεια, η Μελίνα Ασλανίδου δεν δίστασε να παραδεχτεί ότι στο παρελθόν έχει βρεθεί και η ίδια στη θέση να οδηγήσει έχοντας πιει αλκοόλ, κάτι που, όπως είπε, σήμερα μετανιώνει βαθιά.
«Θα πω ότι στο παρελθόν είχα οδηγήσει και εγώ υπό την επήρεια αλκοόλ, με ένα-δύο ποτά. Ξέρεις πόσο το έχω μετανιώσει; Καλύτερα να με έπιαναν και να μου έβαζαν πρόστιμο, για να μην το ξανακάνω ποτέ στη ζωή μου. Συγγνώμη κιόλας. Να με έπιαναν! Χτύπα ξύλο, δόξα τω Θεώ, δεν μου έχει συμβεί κάτι. Αλλά αν μου συνέβαινε; Δεν θα χτυπούσα μετά το κεφάλι μου στον τοίχο;», σημειώσε.
