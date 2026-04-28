Ο Καναδάς προσκλήθηκε για πρώτη φορά σε σύνοδο της διευρυμένης ευρωπαϊκής οικογένειας
Είναι η πρώτη φορά που μια μη ευρωπαϊκή χώρα θα συμμετάσχει σε συνεδρίασης της ΕΠΚ, άτυπο φόρουμ που συγκεντρώνει δύο φορές ετησίως τους ηγέτες σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών, μελών ή μη της ΕΕ, εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία
Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα συμμετάσχει την προσεχή Δευτέρα στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ /CPE) στην Αρμενία, δείχνοντας την προσέγγιση που υλοποιείται μεταξύ της Ευρώπης και του Καναδά, για καλύτερη αντίσταση στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.
Μαζί με τον Αρμένιο πρόεδρο Νικόλ Πασινιάν, «κάλεσα τον Μαρκ Κάρνεϊ να συμμετάσχει» σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ.
Η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πολύ περισσότερο από απλοί εταίροι που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις: «Μαζί, οικοδομούμε μια παγκόσμια συμμαχία για να προασπίσουμε την ειρήνη, την κοινή ευημερία και την πολυμερή συνεργασία», υπογράμμισε ο Πορτογάλος ηγέτης.
Αυτό δείχνει τη δυναμική προσέγγισης που υλοποιείται μεταξύ του Καναδά και των Ευρωπαίων συμμάχων του, που προσπαθούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ορισμένους τομείς όπως το εμπόριο και η άμυνα, απέναντι στις επανειλημμένες επιθέσεις των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.
Στην αρχή του έτους, σε μια αξιοσημείωτη ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Μαρκ Κάρνεϊ είχε καλέσει τις «μεσαίες δυνάμεις» όπως ο Καναδάς και οι ευρωπαϊκές χώρες να εργαστούν από κοινού, απέναντι στις «ηγεμονικές» δυνάμεις που κυριαρχούν τον κόσμο.
Η 8η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Μαΐου 2026 στο Γερεβάν της Αρμενίας με το σύνθημα «Οικοδομώντας το Μέλλον: Ενότητα και Σταθερότητα στην Ευρώπη».
Together with @NikolPashinyan, I have invited @MarkJCarney to participate as a guest in the next Summit of the European Political Community, in Yerevan.— António Costa (@eucopresident) April 28, 2026
It is the first time a non-European country takes part in the EPC.
Europe and Canada are more than just like-minded…
PM Mark Carney invited to join European leaders summit in Armenia https://t.co/kVo55pU4F8— CTV News (@CTVNews) April 28, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα