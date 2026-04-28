Ο Καναδάς προσκλήθηκε για πρώτη φορά σε σύνοδο της διευρυμένης ευρωπαϊκής οικογένειας
Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ θα συμμετάσχει την προσεχή Δευτέρα στη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας (ΕΠΚ /CPE) στην Αρμενία, δείχνοντας την προσέγγιση που υλοποιείται μεταξύ της Ευρώπης και του Καναδά, για καλύτερη αντίσταση στις επιθέσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

Μαζί με τον Αρμένιο πρόεδρο Νικόλ Πασινιάν, «κάλεσα τον Μαρκ Κάρνεϊ να συμμετάσχει» σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα σε μήνυμα στην πλατφόρμα Χ.



Η Ευρώπη και ο Καναδάς είναι πολύ περισσότερο από απλοί εταίροι που μοιράζονται τις ίδιες απόψεις: «Μαζί, οικοδομούμε μια παγκόσμια συμμαχία για να προασπίσουμε την ειρήνη, την κοινή ευημερία και την πολυμερή συνεργασία», υπογράμμισε ο Πορτογάλος ηγέτης.

Είναι η πρώτη φορά που μια μη ευρωπαϊκή χώρα θα συμμετάσχει σε συνεδρίασης της ΕΠΚ, άτυπο φόρουμ που συγκεντρώνει δύο φορές ετησίως τους ηγέτες σχεδόν όλων των ευρωπαϊκών χωρών, μελών ή μη της ΕΕ, εκτός από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Αυτό δείχνει τη δυναμική προσέγγισης που υλοποιείται μεταξύ του Καναδά και των Ευρωπαίων συμμάχων του, που προσπαθούν να ενώσουν τις δυνάμεις τους σε ορισμένους τομείς όπως το εμπόριο και η άμυνα, απέναντι στις επανειλημμένες επιθέσεις των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.


Στην αρχή του έτους, σε μια αξιοσημείωτη ομιλία στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός, ο Μαρκ Κάρνεϊ είχε καλέσει τις «μεσαίες δυνάμεις» όπως ο Καναδάς και οι ευρωπαϊκές χώρες να εργαστούν από κοινού, απέναντι στις «ηγεμονικές» δυνάμεις που κυριαρχούν τον κόσμο.

Η 8η σύνοδος κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Μαΐου 2026 στο Γερεβάν της Αρμενίας με το σύνθημα «Οικοδομώντας το Μέλλον: Ενότητα και Σταθερότητα στην Ευρώπη».
Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

