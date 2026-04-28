Το... σπάσιμο των αστραγάλων του Μίτσιτς από τον Μοντέρο στην κορυφή του top 10 με τις καλύτερες φάσεις της Euroleague, βίντεο
Την τιμητική του είχε το buzzer beater του Ναν στην έδρα της Μπασκόνια όπου πήρε τη θέση 8 στη 10άδα

Η κανονική περίοδος της Euroleague ολοκληρώθηκε και οι ειδικοί επέλεξαν τις 10 εντυπωσιακότερες φάσεις της σεζόν μέχρι αυτό το σημείο και της δημοσίευσαν στον προσωπικό λογαριασμό τους Social Media. 

Στις 10 καλύτερες ανήκει και μια ελληνική και συγκεκριμένα πράσινη, με τον Κέντρικ Ναν να έχει την τιμητική του.

Ο σταρ του Παναθηναϊκού πήρε θέση στο top 10 με το νικητήρια καλάθι του στο ματς με την Μπασκόνια στο ξεκίνημα της σεζόν. 

Στη δεύτερη θέση ένα καλάθι που πλήγωσε τον Παναθηναϊκό, το buzzer beater του Μπόλντγουιν στο ΟΑΚΑ και στην πρώτη θέση ο καλύτερος παίκτης της Βαλένθια, Ζαν Μοντέρο να σπάει... τους αστραγάλους του Μίτσιτς.

Top 10 Plays of the REGULAR SEASON | Game-Winners & Rim DENIALS | EuroLeague Basketball 2025-26

