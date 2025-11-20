Η Φωτεινή Πετρογιάννη φωτογραφίζει τον γιο της μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο - «Ευτυχία», γράφει
Δείτε το στιγμιότυπο που μοιράστηκε η δημοσιογράφος στα social media
Λίγες μέρες αφότου στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της με την οικογένειά της, η Φωτεινή Πετρογιάννη φωτογράφισε τον γιο την μπροστά σε αυτό.
Η δημοσιογράφος, που είχε δημοσιεύσει στο Instagram βίντεο από τη διαδικασία του στολισμού, διευκρινίζοντας πως τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι γλυκόπικρα λόγω της πρόσφατης απώλειας του πατέρα της, μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο με παιδί της στα social media.
Σε αυτό, ο γιος της στέκεται μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να δηλώνει ευτυχισμένη για την οικογενειακή στιγμή. «Ευτυχία», σχολίασε.
Δείτε τη φωτογραφία
Φωτογραφία: NDPPHOTO
