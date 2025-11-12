Η Φωτεινή Πετρογιάννη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με την οικογένειά της - «Περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα»
Η Φωτεινή Πετρογιάννη στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο με την οικογένειά της - «Περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα»
Η δημοσιογράφος που έχασε πρόσφατα τον πατέρα της μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο από τον στολισμό
Το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σπίτι της στόλισε η Φωτεινή Πετρογιάννη μαζί με τον σύζυγό της, ενώ από το πλευρό τους δεν έλειπε το παιδί τους.
Η δημοσιογράφος δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο από τη διαδικασία του στολισμού και συγκεκριμένα από τη στιγμή που ο γιος του ζευγαριού βάζει το αστέρι στην κορυφή του δέντρου, στηριγμένος στους ώμους του πατέρα του.
Η Φωτεινή Πετρογιάννη εξομολογήθηκε ότι τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι γλυκόπικρα λόγω της πρόσφατης απώλειας του πατέρα της και παρότρυνε τους διαδικτυακούς της ακόλουθους να δείχνουν την αγάπη τους στα αγαπημένα τους πρόσωπα.
Όπως έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Σε ένα σπίτι που μοιάζει περισσότερο με παιδική χαρά, που η ευτυχία και η αγάπη ξεχειλίζουν από παντού, στολίσαμε περιμένοντας τα πιο γλυκόπικρα Χριστούγεννα της ζωής μας. Γιατί κάποιος φέτος θα λείπει. Να περάσετε τις γιορτές με τους πιο αγαπημένους σας, να δημιουργήσετε αναμνήσεις, να τους σκάσετε από αγάπη».
Δείτε τη δημοσίευση της Φωτεινής Πετρογιάννη
