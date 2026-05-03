Είμαστε σε συνομιλίες με το Ιράν, λέει ο Γουίτκοφ
Σε επαφή με το Ιράν βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που εξετάζονται οι προοπτικές διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με δηλώσεις του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ.

Ειδικότερα, ο Γουίτκοφ, ο οποίος έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις, σε δήλωσή του στο CNN τόνισε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «σε συνομιλίες», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόοδο των επαφών. Η δήλωση έγινε ενώ ο ίδιος βρισκόταν μαζί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο γήπεδο γκολφ του Ντόραλ, κατά τη διάρκεια του τουρνουά PGA Cadillac Championship.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών επιβεβαίωσε ότι η Τεχεράνη έχει λάβει απάντηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόσφατη πρότασή της και ότι βρίσκεται στη διαδικασία αξιολόγησης του περιεχομένου της.
