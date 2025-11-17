Εριέττα Μανούρη: Είναι φρικτές οι ερωτήσεις σε μια γυναίκα για το πότε θα κάνει παιδί, πρέπει να καταρρίψουμε τα κοινωνικά στερεότυπα
Αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μια γυναίκα από πίσω, τόνισε η ηθοποιός
Για τις κοινωνικές πιέσεις που δέχονται οι γυναίκες γύρω από τη μητρότητα μίλησε η Εριέττα Μανούρη. Η ηθοποιός ανέφερε πως κάτι τέτοιο είναι «φρικτό», ενώ τόνισε πως μεγαλώνοντας μπορεί να το αντιληφθεί καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν. Επιπλέον, τόνισε πως άλλες γυναίκες είναι εξ' αρχής προετοιμασμένες να φέρουν στο κόσμο ένα παιδί κι άλλες, όχι, εκτός αν κάποιος τους το «ξυπνήσει».
Καλεσμένη στο Buongiorno και αναφερόμενη στις επίμονες ερωτήσεις που δέχονται οι γυναίκες σχετικά με το πότε θα κάνουν παιδί, η ηθοποιός είπε αρχικά: «Είναι φρικτές οι ερωτήσεις σε μια γυναίκα για το πότε θα κάνει παιδί κλπ». Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Από την ώρα που μπήκα στα 30, έχει αρχίσει και με απασχολεί γιατί στη σειρά που έχω παιδιά, με ρωτούν για παιδί. Αυτό που με πειράζει σε αυτές τις ερωτήσεις είναι ότι ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να περνάει μια γυναίκα από πίσω. Και πολλές φορές δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Δεν είμαι στη φάση του να θέλω να κάνω ένα παιδί».
Τέλος, η Εριέττα Μανούρη στάθηκε και στη διαχείριση της δημοσιότητας, αναγνωρίζοντας πως έχει μάθει από τα λάθη της: «Μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Έπαθα και έμαθα. Όταν είσαι σε μια σχέση ερωτευμένος και ευτυχισμένος δεν μπορείς να παίζεις και κρυφτό. Είναι κρίμα να πηγαίνεις σε συνεντεύξεις ή να γκουγκλάρεις πράγματα και να βλέπεις μόνο για την προσωπική ζωή σου. Θα μπορούσα να το εκμεταλλευτώ πλήρως, αλλά είναι κάτι που δεν με απασχολεί γιατί κάνω με πολλή αγάπη τη δουλειά μου και αυτό είναι που με αφορά. Έχω μάθει να είμαι προσεκτική πια αλλά σε πλαίσιο του να μην καταπατώ τα θέλω μου».
Όπως είπε, κατά τη γνώμη της υπάρχουν δύο κατηγορίες γυναικών. Πρώτα εκείνη που ήθελε από νωρίς να γίνει μητέρα και εκείνη που δεν κάνει για αυτόν τον ρόλο, αλλά κάποιος της ξύπνησε αυτό το συναίσθημα. «Τα κοινωνικά στερεότυπα πρέπει να τα καταρρίψουμε κάποια στιγμή με κάποιον τρόπο. Θεωρώ ότι υπάρχουν κατηγορίες γυναικών. Θεωρώ ότι υπάρχουν γυναίκες που γεννιούνται και είναι έτοιμες να γίνουν μητέρες. Και υπάρχουν και οι γυναίκες που πρέπει ο άλλος να τους το βγάλει για να το κάνουν. Θεωρώ πως και εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία», σημείωσε.
