Τομ Κρουζ: Τέλος στη σχέση του με την Άνα Ντε Άρμας
Το ζευγάρι χώρισε μέσα σε λιγότερο από ενάμιση χρόνο σχέσης
Τέλος στη σχέση τους φέρονται να έβαλαν ο Τομ Κρουζ και η Άνα Ντε Άρμας, μετά από λιγότερο από έναν χρόνο, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι η «σπίθα» μεταξύ τους είχε σβήσει, οδηγώντας τους σε μια συνειδητή απόφαση να παραμείνουν φίλοι. Σύμφωνα με άτομο από το περιβάλλον τους που μίλησε στη Sun «η σπίθα ανάμεσά τους είχε σβήσει, αλλά εξακολουθούν να απολαμβάνουν τη συντροφιά ο ένας του άλλου και έχουν φερθεί και οι δύο πολύ ώριμα σχετικά με αυτό».
Το ίδιο άτομο πρόσθεσε ότι οι δύο ηθοποιοί «πέρασαν καλά μαζί, αλλά ο χρόνος τους ως ζευγάρι έχει τελειώσει» και υπογράμμισε πως «θα παραμείνουν καλοί φίλοι, αλλά δεν βγαίνουν πια». Επιπλέον, τόνισε: «Απλώς συνειδητοποίησαν ότι δεν επρόκειτο να προχωρήσουν μακριά και ότι είναι καλύτερα ως φίλοι».
Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του προηγούμενου έτους, όταν ο 63χρονος ηθοποιός και η 37χρονη Κουβανή εθεάθησαν σε ρομαντικό δείπνο στο Λονδίνο. Οι κοινές εμφανίσεις τους συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, με αποκορύφωμα τις διακοπές τους στην Ισπανία και τη συναυλία των Oasis στο στάδιο Wembley. Αν και μέχρι τότε δεν είχαν μιλήσει δημόσια για τη σχέση τους, φωτογραφίες τους να κρατιούνται χέρι-χέρι στο Βερμόντ επιβεβαίωσαν τις φήμες.
Τον Μάιο, η Άνα Ντε Άρμας είχε μιλήσει στο Good Morning America με ενθουσιασμό για τη «διασκεδαστική» σχέση τους, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι συνεργάζονταν σε νέα πρότζεκτ.
Ο Τομ Κρουζ έχει υπάρξει στο παρελθόν παντρεμένος με τις Μίμι Ρότζερς, Νικόλ Κίντμαν και Κέιτι Χολμς. Η Άνα ντε Άρμας, από την πλευρά της, είχε παντρευτεί τον Ισπανό ηθοποιό Marc Clotet και είχε σχέσεις με τον Μπεν Άφλεκ και τον Μανουέλ Ανίντο Κουέστα, θετό γιο του Κουβανού προέδρου.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Tom Cruise and Ana de Armas reportedly call it quits on their brief romance https://t.co/MBiibJNpWx pic.twitter.com/6z6xHDrIgl— Page Six (@PageSix) October 15, 2025
