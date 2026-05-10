Οι Metallica προκάλεσαν πραγματικό σεισμό στην Αθήνα, τι κατέγραψε ο σεισμογράφος του Αστεροσκοπείου
Οι επιστήμονες παρακολούθησαν το φαινόμενο σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας τις μικρές σεισμικές μεταβολές που προκλήθηκαν
Μια εντυπωσιακή μουσική βραδιά στο Ολυμπιακό Στάδιο συνδυάστηκε με ένα ασυνήθιστο φαινόμενο, καθώς η συναυλία των Metallica προκάλεσε μικρές σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από επιστήμονες στην Αθήνα.
Το φαινόμενο των λεγόμενων «concert quakes» επιβεβαιώθηκε από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το οποίο μέσω σεισμογράφων κατέγραψε τις δονήσεις που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της συναυλίας.
Χιλιάδες θεατές που βρίσκονταν στο ΟΑΚΑ κινήθηκαν ρυθμικά και συγχρονισμένα υπό τους ήχους της μπάντας, με τα συνεχόμενα άλματα και τον έντονο παλμό του κοινού να δημιουργούν ασθενείς δονήσεις στο έδαφος.
Η καταγραφή σε πραγματικό χρόνο γίνεται εδώ
Οι επιστήμονες παρακολούθησαν το φαινόμενο σε πραγματικό χρόνο, καταγράφοντας τις μικρές σεισμικές μεταβολές που προκλήθηκαν από τη μαζική κίνηση των θεατών μέσα στο στάδιο.
Το συγκεκριμένο φαινόμενο έχει παρατηρηθεί και σε άλλες μεγάλες συναυλίες διεθνώς και είναι γνωστό ως «concert quakes», όρος που χρησιμοποιείται για τις δονήσεις που προκαλούνται όταν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κινούνται ταυτόχρονα με κοινό ρυθμό.
