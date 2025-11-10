Γιώργος Σαμπάνης: Μετά από 18 χρόνια έχω φοβερό άγχος στις πρεμιέρες
Πριν από κάθε πρεμιέρα κάνω τον σταυρό μου, ανέφερε ο τραγουδιστής
Παρά τη 18χρονη παρουσία του σε νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ο Γιώργος Σαμπάνης μοιράστηκε πως εξακολουθεί να έχει άγχος σε κάθε πρεμιέρα του.
Ο τραγουδιστής ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου τις εμφανίσεις του στην Αθήνα μαζί με τον Νίκο Μακρόπουλο, και μέσα από δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή «Happy Day» εξήγησε πως η πρεμιέρα αποτελεί μια ιδιαίτερη ημέρα για εκείνον, σημειώνοντας πως παρά τα χρόνια που τραγουδάει, συνεχίζει μέχρι και σήμερα να αγχώνεται τα πρώτα λεπτά που βγαίνει στη σκηνή.
Όπως είπε: «Πριν από κάθε πρεμιέρα κάνω τον σταυρό μου. Δεν μπορώ να αποφύγω το άγχος με τίποτα μετά από 18 χρόνια σε πρεμιέρες, είναι φοβερό το άγχος. Θέλω 10 λεπτά να συντονιστώ για το τι πρέπει να κάνω, αύριο θα είμαι άλλος».
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή, η οποία βρισκόταν στο πλευρό του, στο μαγαζί: «Η Ιωάννα εννοείται ότι θα είναι σήμερα εδώ στην πρεμιέρα μου. Πώς γίνεται να μην είναι;».
