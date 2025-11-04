Ντέιβιντ Χάρμπορ: Πάντα ένιωθα ένα πατρικό συναίσθημα για εκείνη, είχε πει για την Μπράουν πριν τον καταγγείλει για εκφοβισμό και παρενόχληση
Η ηθοποιός υπέβαλε μια εκτενή αναφορά κατηγορώντας τον Χάρμπορ για εκφοβισμό και παρενόχληση, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things»
Τίποτα από όσα είχε δηλώσει στο παρελθόν ο Ντέιβιντ Χάρμπορ για την τηλεοπτική του κόρη στη σειρά «Stranger Things», Μίλι Μπόμπι Μπράουν, δεν προμήνυε την εξέλιξη που θα ακολουθούσε, με την ηθοποιό να προχωρά σε επίσημη καταγγελία εις βάρος του για εκφοβισμό και παρενόχληση.
Ο Χάρμπορ είχε δηλώσει στο παρελθόν πως ένιωθε βαθιά στοργή για την Μπράουν, την τηλεοπτική του «κόρη» στη δημοφιλή σειρά. Σε συνέντευξή του το 2021, στο podcast «That Scene with Dan Patrick», ο ηθοποιός είχε μιλήσει με συγκίνηση για τη «ξεχωριστή» σχέση του με τη νεαρή συνάδελφό του, τονίζοντας ότι την ένιωθε σχεδόν σαν κόρη του. «Πάντα ένιωθα ένα βαθύ, πατρικό συναίσθημα για εκείνη», είχε πει.
Ο Ντέιβιντ Χάρμπορ θυμήθηκε ότι η Μπράουν ήταν μόλις 12 ετών όταν ξεκίνησαν τα γυρίσματα της πρώτης σεζόν του «Stranger Things», το οποίο έκανε πρεμιέρα στο Netflix το 2016. «Η Μίλι κι εγώ είχαμε πάντα μια ιδιαίτερη σχέση, γιατί τη γνώρισα όταν ήταν πολύ μικρή, πριν έρθει όλη αυτή η τεράστια φήμη», είχε αναφέρει. «Είμαι προστατευτικός απέναντί της. Πραγματικά ανησυχώ για εκείνη, για τη φήμη και για όλα όσα πρέπει να διαχειριστεί», είχε προσθέσει.
Στη σειρά, ο Χάρμπορ υποδύεται τον αστυνομικό Τζιμ Χόπερ Τζούνιορ, ο οποίος γίνεται θετός πατέρας της Έλεβεν, του χαρακτήρα που ενσαρκώνει η Μπράουν. Η σχέση τους εντός και εκτός πλατό παρουσιαζόταν για χρόνια ως ζεστή και οικογενειακή, ωστόσο, σύμφωνα με νέα δημοσιεύματα, το κλίμα φέρεται να έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.
Όπως αναφέρει πηγή που επικαλείται η «Daily Mail», η 21χρονη πλέον ηθοποιός υπέβαλε μια εκτενή αναφορά κατηγορώντας τον Χάρμπορ για εκφοβισμό και παρενόχληση, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς: «Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν υπέβαλε αναφορά για εκφοβισμό και παρενόχληση πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Υπήρχαν σελίδες επί σελίδων καταγγελιών. Η έρευνα κράτησε μήνες».
Η Μπράουν φέρεται να συνοδευόταν από προσωπικό εκπρόσωπο κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του φινάλε. Μάλιστα, το Netflix φέρεται να διεξήγαγε εσωτερική έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες, αν και δεν έχει γίνει γνωστό αν αυτή ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δεν υπήρξε καμία κατηγορία για σεξουαλική παρενόχληση.
