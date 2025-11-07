Τζούλια Κόλλια: Διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που προκάλεσε την αποβολή μου
Τζούλια Κόλλια: Διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο που προκάλεσε την αποβολή μου
Αν δεν είχα μείνει έγκυος ουσιαστικά, μπορεί και να μην είχα αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, πρόσθεσε
Μία αποβολή είχε η Τζούλια Κόλλια όπως αποκάλυψε, λόγω του αυτοάνοσου με το οποίο έχει διαγνωστεί. Η πρώην παίκτρια του My Style Rocks μίλησε για την περιπέτεια που κλήθηκε να διαχειριστεί, ενώ σημείωσε πως αν δεν είχε μείνει έγκυος, ίσως δεν το είχε ανακαλύψει.
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Super Κατερίνα, εξήγησε πόσα αναθεώρησε από τη στιγμή που διαγνώστηκε, ενώ σημείωσε πως το ίδιο συνέβη, όταν χρειάστηκε να βρεθεί στο νοσοκομείο για τον γιο της. «Πρόσφατα ο γιος μου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν είχε εμβολιαστεί. Καθίσαμε 11 ημέρες στο νοσοκομείο. Εκεί αναθεωρείς πάρα πολλά πράγματα, όπως είχα αναθεωρήσει και με το ατύχημα του άνδρα μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στο σημείο αυτό, η Τζούλια Κόλλια μίλησε για την αποβολή της. «Ανάμεσα σε όλα αυτά, είχα και μια αποβολή. Διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο, που αυτό που προκάλεσε και την αποβολή. Αν δεν είχα μείνει έγκυος, ουσιαστικά, μπορεί και να μην είχα αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, παρόλο που το σώμα μου το έδειχνε συνεχώς», εξήγησε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Σε δηλώσεις της στην εκπομπή Super Κατερίνα, εξήγησε πόσα αναθεώρησε από τη στιγμή που διαγνώστηκε, ενώ σημείωσε πως το ίδιο συνέβη, όταν χρειάστηκε να βρεθεί στο νοσοκομείο για τον γιο της. «Πρόσφατα ο γιος μου διαγνώστηκε με ιογενή μηνιγγίτιδα, τα πράγματα θα ήταν πολύ χειρότερα αν δεν είχε εμβολιαστεί. Καθίσαμε 11 ημέρες στο νοσοκομείο. Εκεί αναθεωρείς πάρα πολλά πράγματα, όπως είχα αναθεωρήσει και με το ατύχημα του άνδρα μου», είπε χαρακτηριστικά.
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο πρόβλημα της υγείας της, με το οποίο διαγνώστηκε το καλοκαίρι. «Αναθεώρησα πολλά και με το αυτοάνοσο, με το οποίο διαγνώστηκα κι εγώ πρόσφατα. Συνέβησαν πολλά πράγματα παράλληλα το καλοκαίρι, αλλά όλα τώρα είναι καλά. Μέσα από αυτά τα πράγματα γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι και σκεφτόμαστε καλύτερα πράγματα», τόνισε.
Στο σημείο αυτό, η Τζούλια Κόλλια μίλησε για την αποβολή της. «Ανάμεσα σε όλα αυτά, είχα και μια αποβολή. Διαγνώστηκα με ένα αυτοάνοσο, που αυτό που προκάλεσε και την αποβολή. Αν δεν είχα μείνει έγκυος, ουσιαστικά, μπορεί και να μην είχα αντιληφθεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά, παρόλο που το σώμα μου το έδειχνε συνεχώς», εξήγησε κλείνοντας.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα γίνεται παράγοντας ενεργειακής ασφάλειας στην Ευρώπη - Το ρωσικό φυσικό αέριο δεν μπορεί να μπαίνει από την πίσω πόρτα, την Τουρκία
Μπόνους φόρου έως 16.000 ευρώ για όσους ανακαινίσουν το σπίτι φέτος και το 2026
Miss Universe: Me λυγμούς ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος για τον διασυρμό της Μις Μεξικό - «Είμαι κι εγώ άνθρωπος»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα