Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Ελένη Πετρουλάκη για επιλόχειο κατάθλιψη: Σκέφτηκα αστραπιαία να δώσω τέλος στη ζωή μου
Ελένη Πετρουλάκη για επιλόχειο κατάθλιψη: Σκέφτηκα αστραπιαία να δώσω τέλος στη ζωή μου
Το μόνο που μου έδινε κουράγιο ήταν ότι δεν πρέπει να αφήσω ορφανά αυτά τα παιδιά, είπε η γυμνάστρια
Την περίοδο που ήρθε αντιμέτωπη με την επιλόχειο κατάθλιψη θυμήθηκε η Ελένη Πετρουλάκη. Η γυμνάστρια μοιράστηκε πως της πέρασε αστραπιαία από το μυαλό η σκέψη να βάλει τέλος στη ζωή της. Το μόνο που της έδινε κουράγιο όμως ήταν ότι δεν έπρεπε να στερήσει από τα παιδιά της την παρουσία της.
«Το μόνο που μου έδινε κουράγιο ήταν ότι δεν πρέπει να αφήσω ορφανά αυτά τα παιδιά. Σου βγαίνουν συναισθήματα που δεν μπορείς να διαχειριστείς, όπως το να δώσεις τέλος στη ζωή σου. Το σκέφτηκα αστραπιαία, αλλά τα πάντα σκέφτεσαι», ανέφερε αρχικά σχετικά με την επιλόχειο κατάθλιψη στη διαδικτυακή εκπομπή «Leggit».
Η Ελένη Πετρουλάκη στάθηκε ιδιαίτερα στη βοήθεια της μητέρας της στη μάχη που έδινε με την κατάθλιψη. «Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι, θέλει απίστευτη ψυχολογική υποστήριξη από το περιβάλλον, συμβαίνουν πράγματα χωρίς να το θες. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι πολύ σημαντικός και δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείς να έχεις πρόληψη. Ευτυχώς, είχα τη μαμά μου δίπλα, με βοήθησε πάρα πολύ. Αν δεν είχα τη μαμά μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θες έναν άνθρωπο δικό σου, που να του έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να μοιράζεται τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς σου, και να περάσει αυτός ο κυκεώνας αναίμακτα», σημείωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 30:20
Στις δύσκολες στιγμές που βίωσε αποδείχτηκε σωτήρια η άσκηση, την οποία η ίδια θεωρεί πηγή ζωής. «Ήταν το πιο βαθύ σκοτάδι που έχω περάσει. Κράτησε περίπου δυόμιση μήνες. Βγήκα σιγά σιγά από αυτό, η άσκηση με βοήθησε πολύ, για μένα είναι πηγή ζωής, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα η νοοτροπία ότι το σώμα πρέπει να κινείται», κατέληξε.
«Το μόνο που μου έδινε κουράγιο ήταν ότι δεν πρέπει να αφήσω ορφανά αυτά τα παιδιά. Σου βγαίνουν συναισθήματα που δεν μπορείς να διαχειριστείς, όπως το να δώσεις τέλος στη ζωή σου. Το σκέφτηκα αστραπιαία, αλλά τα πάντα σκέφτεσαι», ανέφερε αρχικά σχετικά με την επιλόχειο κατάθλιψη στη διαδικτυακή εκπομπή «Leggit».
Η Ελένη Πετρουλάκη στάθηκε ιδιαίτερα στη βοήθεια της μητέρας της στη μάχη που έδινε με την κατάθλιψη. «Είναι πολύ δύσκολο αυτό το κομμάτι, θέλει απίστευτη ψυχολογική υποστήριξη από το περιβάλλον, συμβαίνουν πράγματα χωρίς να το θες. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι πολύ σημαντικός και δεν είναι κάτι για το οποίο μπορείς να έχεις πρόληψη. Ευτυχώς, είχα τη μαμά μου δίπλα, με βοήθησε πάρα πολύ. Αν δεν είχα τη μαμά μου, δεν ξέρω τι θα έκανα. Θες έναν άνθρωπο δικό σου, που να του έχεις απόλυτη εμπιστοσύνη, να μοιράζεται τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς σου, και να περάσει αυτός ο κυκεώνας αναίμακτα», σημείωσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 30:20
Στις δύσκολες στιγμές που βίωσε αποδείχτηκε σωτήρια η άσκηση, την οποία η ίδια θεωρεί πηγή ζωής. «Ήταν το πιο βαθύ σκοτάδι που έχω περάσει. Κράτησε περίπου δυόμιση μήνες. Βγήκα σιγά σιγά από αυτό, η άσκηση με βοήθησε πολύ, για μένα είναι πηγή ζωής, δεν μπορώ να το εξηγήσω με λόγια. Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα η νοοτροπία ότι το σώμα πρέπει να κινείται», κατέληξε.
Ειδήσεις σήμερα:
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Από καλάσνικοφ ο θάνατος της 56χρονης στα Βορίζια - Τι όπλα είχαν ο Καργάκης και τα 4 αδέρφια της άλλης οικογένειας που έχουν συλληφθεί
Ο Πολονάρα συνεχίζει να παλεύει με τη λευχαιμία - Έκανε μεταμόσχευση, έπεσε σε κώμα, είχε 90% πιθανότητες να πεθάνει, αλλά πήρε εξιτήριο
Ισόβια στον 47χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του και μαχαίρωσε τον γιο της επειδή πίστευε ότι είχαν ερωτική σχέση
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα