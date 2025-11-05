Με το πρόγραμμα My Health F1rst της Eurolife FFH έχεις την ευελιξία και τη σιγουριά να επιλέγεις γιατρό, νοσοκομείο και τρόπο κάλυψης σύμφωνα με τις ανάγκες σου.
Ηλίας Βρεττός για τη σύζυγό του: Ήξερα από την αρχή ότι είναι η γυναίκα της ζωής μου
Έκανα τα πάντα για να την κερδίσω, τη διεκδίκησα, τόνισε ο τραγουδιστής
Για τη σχέση του με τη σύζυγό του, Αναστασία Δεληγιάννη, μίλησε ο Ηλίας Βρεττός. Το ζευγάρι μετράει έξι περίπου χρόνια κοινής πορείας και τρία χρόνια έγγαμου βίου.
Ο τραγουδιστής ανέτρεξε στη γνωριμία τους, στον αγώνα που έκανε για να βρεθεί στο πλευρό της και στην πρόταση γάμου ανήμερα των γενεθλίων της. Από τις πρώτες τους στιγμές ως ζευγάρι, τόνισε, είχε συνειδητοποιήσει ότι εκείνη ήταν η γυναίκα της ζωής του.
Ο Ηλίας Βρεττός ήταν καλεσμένος στη διαδικτυακή εκπομπή «Unblock» και τόνισε πόσο σημαντικό είναι για εκείνον ότι έχει μια ήρεμη προσωπική ζωή, έχοντας χτίσει με τη γυναίκα του μια υγιή σχέση, μια σχέση καρδιάς, όπως τη χαρακτήρισε. «Είμαι ήρεμος στην προσωπική μου ζωή τα τελευταία 6 χρόνια με την Αναστασία και τα τελευταία 3 ως παντρεμένος. Για έναν άνθρωπο, για έναν άντρα, το να έχει λύσει το προσωπικό του είναι μια πολύ γερή βάση στην οποία μπορεί να χτίσει όλα τα υπόλοιπα. Όταν είσαι ελεύθερος αναλώνεσαι πάρα πολύ στο να ψάξεις την ιδανική σύντροφο, αυτό σου τρώει πάρα πολύ ενέργεια η οποία θα μπορούσε να διοχετευτεί αλλού. Εγώ έχοντας βρει τον άνθρωπό μου, με την οποία είμαστε πάρα πολύ καλά, με στηρίζει, με καταλαβαίνει, είναι μια σχέση καρδιάς και μια ωραία υγιής σχέση, έχω μια πολύ καλή βάση σαν άντρας και γι αυτό αισθάνομαι ήρεμος, για να μπορώ να κάνω όλα τα υπόλοιπα», είπε αρχικά.
Ο τραγουδιστής θυμήθηκε τη γνωριμία τους, εξηγώντας πως έγινε στον χώρο στον οποίο εργαζόταν η σύζυγός του: «Με την Αναστασία γνωριστήκαμε όταν δούλευε εκείνη σε ένα μαγαζί εστίασης. Για τέσσερα χρόνια έβλεπα ένα ωραίο κορίτσι και ρώταγα για εκείνη, δεν ήμουν σε μοναστήρι τέσσερα χρόνια, εγώ έκανα τη ζωή μου και εκείνη τη δικιά της. Πήγαινα στο μαγαζί και έβλεπα μια ωραία κοπέλα. Τον πρώτο χρόνο, είχα έναν φίλο μου εκεί στο μαγαζί και τον ρώταγα, μου έλεγε κάθε φορά που τον ρωτούσα ότι “άστο το κορίτσι είναι αλλού”. Τον τέταρτο χρόνο του λέω “ό,τι και να γίνεται εγώ θα κάνω την προσπάθειά μου”. Οπότε ήταν πολύ δύσκολο, δεν τα έχω ξαναπεί αυτά ποτέ, ήταν πολύ δύσκολο να κερδίσω την Αναστασία, ήταν σε μια άλλη φάση, τελείως της ζωής της εκείνη την περίοδο».
Όπως εξομολογήθηκε, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για τραβήξει την προσοχή της και να καταλήξουν ζευγάρι: «Νομίζω ότι ως άντρας έκανα τα πάντα, τα πάντα, για να την κερδίσω. Τη διεκδίκησα και βεβαίως ήμουν και εγώ τότε σε ένα timing ότι θέλω να βρω έναν σωστό άνθρωπο. Ήμουν αμέσως μετά το τρακάρισμα και το ατύχημα που είχα, είχε ξελαμπικάρει τελείως το κεφάλι μου και είχα συνειδητοποιήσει ότι στο προσωπικό επίπεδο πρέπει να σταματήσω τελείως να σκορπίζομαι, πρέπει να μείνω μόνος μου για να δώσω την ευκαιρία και στον εαυτό μου και σε έναν σωστό άνθρωπο να έρθει στη ζωή μου. Και κάπως έτσι έγινε. Έχει χαθεί η μπάλα στη νέα γενιά με το φλερτ. Γενικά είμαι πολύ παραδοσιακός άντρας, και προσπαθώ να το κρατάω αυτό όσο γίνεται. Πάντα όταν ήθελα να φλερτάρω μια γυναίκα το έκανα πρόσωπο με πρόσωπο».
Ο Ηλίας Βρεττός συνέχισε λέγοντας: «Όχι ότι δεν έχει τύχει στο παρελθόν να στείλω μήνυμα, να πατήσω like, αλλά είναι λίγο ξενέρωτο αυτό. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το timing, ήμουν εγώ σε μια φάση που είχε καθαρίσει το μυαλό μου, είχα ωριμάσει πάρα πολύ, είχα γίνει άλλος άνθρωπος μετά από το περιστατικό και αυτό φαινόταν. Άμα ρωτήσεις την Αναστασία θα σου πει χωρίς να με γνωρίζει ότι δεν με συμπαθούσε τόσο πριν από αυτό. Είχα αλλάξει, όταν με ξαναείδε το ένιωσε και εκείνη αυτό ότι έχω γίνει κάτι διαφορετικό, γι’ αυτό και μου έδωσε την ευκαιρία να την πλησιάσω, περισσότερο. Όλα ξεκινάνε από εμάς, εγώ είδα στην Αναστασία αυτά που ήθελα εγώ για να την πλησιάσω και μετά που ήμασταν μαζί τους πρώτους δύο μήνες της έκανα πρόταση γάμου γιατί ήταν ξεκάθαρο για εμένα, αφού είδα στην πράξη πράγματα, ότι είναι ένας άνθρωπος που μπορώ να κάνω οικογένεια».
Στην ίδια συνέντευξη, αποκάλυψε το σκηνικό της πρότασης γάμου στην Αναστασία Δεληγιάννη, την ημέρα των γενεθλίων της. Τότε ήταν, όπως ανέφερε, που της εξομολογήθηκε ότι είναι η γυναίκα της ζωής του. «Είχε γενέθλια και δεν ήθελα να το κάνω σε δημόσια θέα και επειδή ήταν μια καινούργια σχέση ήθελα να το κάνω προστατευμένα. Είχα φτιάξει το σπίτι μου με μπαλόνια, τούρτες και τα σχετικά. Την περίμενα στο σπίτι, είχα ντυθεί καλά, και μετά ήρθε σπίτι μου. Είχα αγοράσει μια τούρτα που ήταν μια καρδιά και έγραφε πάνω “Will you…;” οπότε της λέω αγάπη μου να σβήσουμε την τούρτα, και αυτή αναρωτήθηκε. Γυρνώντας πίσω να με δει εγώ ήμουν στα γόνατα και της είπα αυτά που θέλω να της πω. Ήμουν πάντα ρομαντικός αλλά στην Αναστασία μου βγήκε λίγο παραπάνω, τα είπα ωραία. Δεν είχα κάνει πρόβα. Της λέω “δεν ξέρω πότε, ξέρω ότι είσαι η γυναίκα της ζωής μου και σου δίνω αυτό το δαχτυλίδι τώρα γιατί κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήταν τετριμμένο ότι θα σε παντρευτώ, οπότε στο δίνω τώρα για να ξέρεις ότι ήξερα από την αρχή ότι θα είσαι η γυναίκα της ζωή μου”. Και πραγματικά παντρευτήκαμε μετά από 3,5 χρόνια», περιέγραψε.
