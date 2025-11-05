Κρατερός Κατσούλης για τη συνεργασία του με τη Μαρία Ηλιάκη: Δεν την ήξερα, ούτε είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά της Κατερίνας Καραβάτου
Κρατερός Κατσούλης Μαρία Ηλιάκη Εκπομπή Κατερίνα Καραβάτου

Κρατερός Κατσούλης για τη συνεργασία του με τη Μαρία Ηλιάκη: Δεν την ήξερα, ούτε είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά της Κατερίνας Καραβάτου

Έχουμε δέσει με έναν περίεργα σουρεαλιστικό τρόπο, είπε ο ηθοποιός για την παρουσιάστρια

Κρατερός Κατσούλης για τη συνεργασία του με τη Μαρία Ηλιάκη: Δεν την ήξερα, ούτε είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά της Κατερίνας Καραβάτου
Γεωργία Κοτζιά
Στη συνεργασία του με τη Μαρία Ηλιάκη και την εκπομπή που παρουσιάζουν στην ΕΡΤ αναφέρθηκε ο Κρατερός Κατσούλης, εξηγώντας πως δεν γνωριζόταν με την παρουσιάστρια στο παρελθόν, αποτελούσε όμως πρόσωπο από το περιβάλλον της πρώην συζύγου του, Κατερίνας Καραβάτου.

Ο Κρατερός Κατσούλης και η Μαρία Ηλιάκη παρουσιάζουν καθημερινή, πρωινή εκπομπή στην ΕΡΤ με τίτλο «Νωρίς Νωρίς». Παρά το γεγονός, ότι οι δύο τους δεν είχαν επαφές στο παρελθόν, καθώς ο ηθοποιός σχολίασε ότι «δεν ήξερε» την παρουσιάστρια πριν από τη συνεργασία τους, έχει δημιουργηθεί μια όμορφη σχέση ανάμεσά τους.

Συγκεκριμένα, ο Κρατερός Κατσούλης δήλωσε στην κάμερα του «Happy Day»: «Η Μαρία Ηλιάκη δεν είναι δικός μου άνθρωπος, είναι της Κατερίνας, την έχω ζήσει ελάχιστα. Δεν την ήξερα, ούτε είχαμε κάνει παρέα, αλλά έχουμε κολλήσει όμορφα. Έχουμε δέσει με έναν περίεργα σουρεαλιστικό τρόπο».

Όσο για το πρωινό ξύπνημα μιας και η εκπομπή τους βγαίνει στον αέρα στις 06:45, ο ηθοποιός, ανέφερε: «Το πρωινό ξύπνημα εξακολουθεί να μην είναι πολύ εύκολο, αλλά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται».

Γεωργία Κοτζιά
