Σταύρος Σβήγκος: Φέτος έχω αποφασίσει να μείνω εκτός θεάτρου ώστε να έχω περισσότερο χρόνο με τον γιο μου
Το θέμα είναι να κάνουμε ανεξάρτητα και ελεύθερα παιδιά, απάντησε ο ηθοποιός για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ο γιος του τον χώρο της υποκριτικής
Την απόφασή του να μείνει φέτος εκτός θεάτρου, προκειμένου να έχει περισσότερο ελεύθερο και ποιοτικό χρόνο με το παιδί του, σχολίασε ο Σταύρος Σβήγκος.
Ο ηθοποιός έδωσε το «παρών» σε θεατρική παράσταση μαζί με το παιδί του και μιλώντας την Κυριακή 2 Νοεμβρίου στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» εξήγησε πως απολαμβάνει τις στιγμές που θα μοιραστεί με τον γιο του ως θεατές σε ένα έργο, καθώς τα προηγούμενα χρόνια βρίσκονταν μαζί στα καμαρίνια, λόγω των δικών του υποχρεώσεων και των παραστάσεων, που συμμετείχε.
Συγκεκριμένα, είπε: «Ήρθαμε με τον γιο μου, ήταν ευκαιρία. Φέτος έχω αποφασίσει να μείνω εκτός θεάτρου ώστε να έχω περισσότερο χρόνο και έτσι τον απολαμβάνω και τον εκμεταλλεύομαι. Είναι πολύ ωραία η εμπειρία να μοιράζομαι χρόνο με το παιδί μου στο θέατρο, γιατί συνήθως ήταν στα καμαρίνια».
Όσο για το ενδεχόμενο να ακολουθήσει ο γιος του τον χώρο της υποκριτικής, ο Σταύρος Σβήγκος απάντησε: «Και να παίξει σε μια παράσταση ο γιος μου, δεν σημαίνει ότι θα το ακολουθήσει. Το θέμα είναι να κάνουμε παιδιά ανεξάρτητα και ελεύθερα και να βρίσκουν αυτά που θέλουν να κάνουν».
