Ιωάννης Παπαζήσης: Δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον γιο μου, με ολοκληρώνει
Χωρίς τον Ιάσονα δεν θα θέλω να ζω σε αυτόν τον κόσμο, εξομολογήθηκε ο ηθοποιός
Τη σχέση του με τον 10χρονο γιο του περιέγραψε ο Ιωάννης Παπαζήσης. Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε ότι δεν νοείται ζωή για εκείνον χωρίς το παιδί του και στάθηκε στην ολοκλήρωση που του προσφέρει. Ως πατέρας ήρθε σε επαφή με συναισθήματα που συνέβαλαν στην προσωπική του εξέλιξη.
«Ο γιος μου έχει κλείσει τα 10 και πηγαίνει στα 11, άλλαξε τα πάντα στη ζωή μου. Έγινα πραγματικά ένας πιο ολοκληρωμένος άνθρωπος, μια πιο ολοκληρωμένη οντότητα. Βίωσα συναισθήματα, τα οποία συνειδητοποίησα ότι ολοκλήρωσαν εμένα», είπε αρχικά στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.
Για τον Ιωάννη Παπαζήση η έλευση ενός παιδιού ολοκληρώνει τον άνθρωπο σε όλα τα επίπεδα. «Δηλαδή η τύχη που έχεις με το να κάνεις ένα παιδί δεν είναι μόνο ότι ολοκληρώνεσαι εσύ ως άνθρωπος, θεωρώ πως ολοκληρώνεσαι και στο πως αντιμετωπίζεις τον κόσμο πλέον γενικότερα», συμπλήρωσε.
Δείτε το βίντεο
Ως γονέας έχει το θάρρος και τη δύναμη να αντιμετωπίσει καταστάσεις που παλαιότερα δεν θα τολμούσε. Όπως είπε, το οφείλει στο παιδί του. «Πράγματα τα οποία δεν μπορούσα να αντιμετωπίσω πριν, πλέον τα αντιμετωπίζω γι’ αυτόν. Με ολοκληρώνει από παντού. Ίσως να παραείμαι και ευαίσθητος πατέρας, αλλά για μένα δεν υπάρχει ζωή χωρίς τον Ιάσωνα. Είναι αυτά τα καλά και τα άσχημα που σκεφτόμαστε πολλές φορές, αλλά εγώ χωρίς τον Ιάσονα δεν θα θέλω να ζω σ’ αυτόν τον κόσμο», κατέληξε.
