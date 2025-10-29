Η σκηνή με τη θεία Σταματίνα από το φινάλε των «Σερρών» που αποθεώθηκε στο Twitter - «Με διέλυσε»
GALA
Σέρρες Σειρά Γιώργος Καπουτζίδης Twitter

Η σκηνή με τη θεία Σταματίνα από το φινάλε των «Σερρών» που αποθεώθηκε στο Twitter - «Με διέλυσε»

Η κατάθεση ψυχής της «θείας Σταματίνας» για τη ζωή που έζησε μόνη, σχολιάστηκε έντονα στα social media

Η σκηνή με τη θεία Σταματίνα από το φινάλε των «Σερρών» που αποθεώθηκε στο Twitter - «Με διέλυσε»
Γεωργία Κοτζιά
95 ΣΧΟΛΙΑ
Αυλαία έριξε η σειρά «Σέρρες» το βράδυ της Τρίτης 28 Οκτωβρίου, αφήνοντας έντονα συναισθήματα στους τηλεθεατές. Το φινάλε της επιτυχημένης δημιουργίας του Γιώργου Καπουτζίδη συνδύασε συναίσθημα, ανθρωπιά και βαθιά κοινωνικά μηνύματα. Λίγα λεπτά μετά την προβολή, τα social media, και συγκεκριμένα το Twitter γέμισε από σχόλια για τον τρόπο που έκλεισε η σειρά, με τους τηλεθεατές να αποθεώνουν τη γραφή και την τόλμη, με την οποία ο Γιώργος Καπουτζίδης αγγίζει κοινωνικά ζητήματα.

Στο φινάλε, ο Άγγελος (Αλέξανδρος Πιεχόβιακ), λίγο πριν ξεκινήσει το ταξίδι του στον κόσμο, προσκάλεσε τον Οδυσσέα (Γιώργος Ζυγούρης) να τον ακολουθήσει. Παρά την αρχική του αμηχανία, ο Οδυσσέας βρήκε τελικά την «Ιθάκη» του, και τα 581 χιλιόμετρα από την Αθήνα έως τις Σέρρες έγιναν το μονοπάτι για την ευτυχία του.

Μία από τις πιο συγκινητικές σκηνές ήταν η συνομιλία της «θείας Σταματίνας» με τον Άγγελο, όπου τον καλεί να γυρίσει στον Οδυσσέα, αναδεικνύοντας τη μοναξιά που νιώθουν όσοι κρύβονται από ντροπή. Η σκηνή εκτυλίσσεται στο θέατρο, με την ίδια να τον ρωτάει αν νιώθει μόνος του.

Δείτε τη σκηνή
«Πρέπει να νιώθεις πολύ μόνος σου ε; Όχι, όταν ταξιδεύεις. Τώρα που μιλάμε. Πρέπει να νιώθεις πολύ μόνος σου. Εγώ είμαι intersex. Ξέρεις τι είναι; Μπράβο. Γιατί εγώ δεν ήξερα. Δεν μου εξήγησε κανείς και την έζησα πολύ μόνη μου τη ζωή μου. Πάντα ήμουν στο ανάμεσα. Σαν να ζούσα σε μια χαραμάδα. Αυτόν τον χώρο μου έδωσαν για να ζω. Ενώ εσύ... Κοίτα χώρο, κοίτα άπλα. Γιατί κάθεσαι μόνος σου στην τελευταία σειρά; Γιατί δεν είσαι με κάποιον που σε αγαπάει;», είπε. 

Τα σχόλια στο Twitter ήταν αποθεωτικά, με κάποιον να αναφέρει: «Με διέλυσε», ενώ άλλος πρόσθεσε: «Ανθρώπινες στιγμές, με όλη τη σημασία της λέξης ανθρώπινες. Το ζητούμενο».

Δείτε κάποια σχόλια
Η σκηνή με τη θεία Σταματίνα από το φινάλε των «Σερρών» που αποθεώθηκε στο Twitter - «Με διέλυσε»
Κλείσιμο
Η σκηνή με τη θεία Σταματίνα από το φινάλε των «Σερρών» που αποθεώθηκε στο Twitter - «Με διέλυσε»


Ειδήσεις σήμερα:

Άνω-κάτω στην Κεντροαριστερά: Τι να τον κάνει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης;

Το plan B Ερντογάν μετά το ναυάγιο με τα F-35 - Γιατί τα Eurofighter δεν δίνουν πλεονέκτημα στην Τουρκία

Λατινοπούλου: Να απολυθούν τα «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί που λένε να καταργηθούν οι εθνικές εορτές
Γεωργία Κοτζιά
95 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Όλα όσα χρειάζεσαι και την Black Friday

Η μεγάλη καταναλωτική γιορτή πλησιάζει και φέρνει μαζί της αναρίθμητες προσφορές. Σας έχουμε τον τρόπο για να βρείτε τις καλύτερες και να επενδύσετε σε ό,τι πραγματικά χρειάζεστε.

Μια υπόσχεση που αξίζει να δοκιμάσεις

Η σειρά Nature’s Promise της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι κάτι περισσότερο από μια σειρά προϊόντων. Είναι μια υπόσχεση για ποιότητα, μια δέσμευση για υγεία, ένας δρόμος προς έναν πιο βιώσιμο τρόπο ζωής αλλά και «Προϊόν της Χρονιάς» 2025.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης