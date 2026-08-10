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«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη
ΕΛΛΑΔΑ
Γύπας Κρήτη Αιτωλοακαρνανία Αφυδάτωση

«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, πολίτες και τουρίστες εντοπίζουν νεαρούς γύπες σε δύσκολη κατάσταση σε διάφορες περιοχές του νησιού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα πτηνά έχουν βρεθεί ακόμη και μέσα στη θάλασσα

«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη
Αυξημένα είναι τα περιστατικά αφυδατωμένων νεαρών γυπών στην Κρήτη, με πάνω από 20 νεαρά να έχουν λάβει κτηνιατρική περίθαλψη. 

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, πολίτες και τουρίστες εντοπίζουν νεαρούς γύπες σε δύσκολη κατάσταση σε διάφορες περιοχές του νησιού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα πτηνά έχουν βρεθεί ακόμη και μέσα στη θάλασσα.

«Οι γύπες πέφτουν και φέτος! Σε όλη την Κρήτη πολίτες και τουρίστες συναντούν εξαντλημένα και αφυδατωμένα γυπάκια, καμιά φορά και μέσα στη θάλασσα. Οι κατά περιοχές συνεργάτες μας δίνουν πρώτες βοήθειες και μας τα προωθούν με τα βραδυνά πλοία. Τα περισσότερα χρειάζονται οροθεραπεία και σε δύο από αυτά έχουν γίνει χειρουργικές ορθοπεδικές επεμβάσεις. Τις τελευταίες μέρες του Ιουλίου και τις πρώτες του Αυγούστου περισσότερα από 20 νεαρά γυπάκια έχουν φτάσει στην ΑΝΙΜΑ από την Κρητη και ένα από την Πάλαιρο Αιτωλοακαρνανίας», αναφέρει η ΑΝΙΜΑ σε ανάρτησή της. 

Δείτε φωτογραφίες: 

«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη
«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη
«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη
«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη
«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη
«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη
«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη

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