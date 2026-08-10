«Οι γύπες πέφτουν και φέτος»: Πάνω από 20 νεαρά πουλιά στην Κρήτη χρειάστηκαν περίθαλψη

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ, πολίτες και τουρίστες εντοπίζουν νεαρούς γύπες σε δύσκολη κατάσταση σε διάφορες περιοχές του νησιού, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα πτηνά έχουν βρεθεί ακόμη και μέσα στη θάλασσα