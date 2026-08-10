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Γιατί αποφάσισε να καταψύξει τα ωάριά της η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ
Γιατί αποφάσισε να καταψύξει τα ωάριά της η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ
Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο να διεκδικήσει έδρα στη Γερουσία κόντρα στον Τσακ Σούμερ ή ακόμη και την προεδρία των ΗΠΑ
Η βουλευτής Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτές αποκάλυψε ότι αποφάσισε να καταψύξει τα ωάριά της και μοιράστηκε τα πρώτα βήματα της διαδικασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παράλληλα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία.
Σε βίντεο που ανάρτησε η ίδια στα κοινωνικά δίκτυα μιλά για την διαδικασία και όσα έμαθε για αυτή ενώ κάνει και μια ένεση που απαιτείται. Μιλά όμως γενικότερα για τις διαδικασίες γονιμότητας στο «προβληματικό» σύστημα υγείας των ΗΠΑ, όπως το αποκαλεί.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο ABC, είπε ότι ήθελε να κανονικοποιήσει τη συζήτηση για την κατάψυξη ωαρίων «ειδικά σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον».
«Αυτή η κυβέρνηση στερεί από τις γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα την πρόσβαση στην αναπαραγωγική φροντίδα, από το δικαίωμα στην άμβλωση έως τη δυνατότητα να φέρουν σε πέρας μια υγιή εγκυμοσύνη», δήλωσε. «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για εμάς, ως ηγέτες, να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και να μοιραζόμαστε αυτές τις διαδικασίες», πρόσθεσε.
Η Οκάσιο-Κορτέζ, όπως σημειώνει το BBC, σπανία εμφανίζεται σπάνια στις κυριακάτικες πολιτικές εκπομπές.
Αξιοποίησε τη συνομιλία της με τον Τζόναθαν Καρλ στο ABC, να υπονοήσει ότι ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για ανώτερο αξίωμα. Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία και αν αυτό αποτελεί ρεαλιστική προοπτική, είπε: «Δεν έχω αποκλείσει την πιθανότητα και νιώθω μεγάλη ταπεινότητα μπροστά στην τεράστια υποστήριξη που λαμβάνω».
Ωστόσο, πρόσθεσε η ίδια, η προσοχή πρέπει να παραμείνει στραμμένη στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οπότε και θα είναι υποψήφια, και όχι σε «ατομικές φιλοδοξίες ή σχέδια».
Όταν ερωτήθηκε για την πιθανότητα μιας υποψηφιότητας για τη Γερουσία εναντίον του ηγέτη της μειοψηφίας Τσακ Σούμερ, του κορυφαίου Δημοκρατικού στη Γερουσία των ΗΠΑ, η Οκάσιο-Κορτέζ απάντησε ότι «όλα είναι πιθανά».
Το χάσμα μεταξύ της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, στην οποία ανήκει και η Οκάσιο-Κορτέζ, και του κατεστημένου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Σούμερ, έχει γίνει πιο εμφανές τους τελευταίους μήνες, αναφέρει το BBC.
Η εκλογική βάση των Δημοκρατικών έχει χαρίσει μερικές σημαντικές νίκες στις πρόσφατες προκριματικές εκλογές σε αριστερούς υποψηφίους που αντιτάχθηκαν σε κεντρώους υποψηφίους που υποστηρίζονταν από την ηγεσία του κόμματος.
Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ κέρδισε τις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία σε μια πολιτεία-κλειδί, το Μίσιγκαν, έπειτα από εκστρατεία που επικεντρώθηκε στο «Medicare για όλους», στη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ και στην κατάργηση της ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.
Σε βίντεο που ανάρτησε η ίδια στα κοινωνικά δίκτυα μιλά για την διαδικασία και όσα έμαθε για αυτή ενώ κάνει και μια ένεση που απαιτείται. Μιλά όμως γενικότερα για τις διαδικασίες γονιμότητας στο «προβληματικό» σύστημα υγείας των ΗΠΑ, όπως το αποκαλεί.
Σε συνέντευξη που έδωσε στο ABC, είπε ότι ήθελε να κανονικοποιήσει τη συζήτηση για την κατάψυξη ωαρίων «ειδικά σε αυτό το πολιτικό περιβάλλον».
«Αυτή η κυβέρνηση στερεί από τις γυναίκες σε ολόκληρη τη χώρα την πρόσβαση στην αναπαραγωγική φροντίδα, από το δικαίωμα στην άμβλωση έως τη δυνατότητα να φέρουν σε πέρας μια υγιή εγκυμοσύνη», δήλωσε. «Πιστεύω ότι είναι σημαντικό για εμάς, ως ηγέτες, να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και να μοιραζόμαστε αυτές τις διαδικασίες», πρόσθεσε.
Η Οκάσιο-Κορτέζ, όπως σημειώνει το BBC, σπανία εμφανίζεται σπάνια στις κυριακάτικες πολιτικές εκπομπές.
Αξιοποίησε τη συνομιλία της με τον Τζόναθαν Καρλ στο ABC, να υπονοήσει ότι ενδέχεται να θέσει υποψηφιότητα για ανώτερο αξίωμα. Όταν πιέστηκε να απαντήσει αν είναι ανοιχτή στο ενδεχόμενο να διεκδικήσει την προεδρία και αν αυτό αποτελεί ρεαλιστική προοπτική, είπε: «Δεν έχω αποκλείσει την πιθανότητα και νιώθω μεγάλη ταπεινότητα μπροστά στην τεράστια υποστήριξη που λαμβάνω».
Ωστόσο, πρόσθεσε η ίδια, η προσοχή πρέπει να παραμείνει στραμμένη στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, οπότε και θα είναι υποψήφια, και όχι σε «ατομικές φιλοδοξίες ή σχέδια».
Όταν ερωτήθηκε για την πιθανότητα μιας υποψηφιότητας για τη Γερουσία εναντίον του ηγέτη της μειοψηφίας Τσακ Σούμερ, του κορυφαίου Δημοκρατικού στη Γερουσία των ΗΠΑ, η Οκάσιο-Κορτέζ απάντησε ότι «όλα είναι πιθανά».
Το χάσμα μεταξύ της αριστερής πτέρυγας του κόμματος, στην οποία ανήκει και η Οκάσιο-Κορτέζ, και του κατεστημένου, το οποίο εκπροσωπείται από τον Σούμερ, έχει γίνει πιο εμφανές τους τελευταίους μήνες, αναφέρει το BBC.
Η εκλογική βάση των Δημοκρατικών έχει χαρίσει μερικές σημαντικές νίκες στις πρόσφατες προκριματικές εκλογές σε αριστερούς υποψηφίους που αντιτάχθηκαν σε κεντρώους υποψηφίους που υποστηρίζονταν από την ηγεσία του κόμματος.
Την περασμένη εβδομάδα, για παράδειγμα, ο Αμπντούλ Ελ-Σαγιέντ κέρδισε τις προκριματικές εκλογές για τη Γερουσία σε μια πολιτεία-κλειδί, το Μίσιγκαν, έπειτα από εκστρατεία που επικεντρώθηκε στο «Medicare για όλους», στη διακοπή της στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ και στην κατάργηση της ICE, της ομοσπονδιακής υπηρεσίας επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.
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