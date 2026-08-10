Κορυφαία πανεπιστήμια και κολέγια των ΗΠΑ μπορεί να αντιμετωπίσουν κύμα αγωγών για «καρτέλ» στα δίδακτρα

Σύμφωνα με το Reuters, οι ενάγοντες κατηγορούν ορισμένα από τα πλέον γνωστά αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ότι συντόνισαν τις πρακτικές τους για να περιορίζουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό, διογκώντοντας τα δίδακτρα





Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το







Η ομοσπονδιακή δικαστής Έιντζελ Κέλι έκρινε ότι οι ισχυρισμοί των εναγόντων είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι σε αυτό το στάδιο ώστε η υπόθεση να συνεχιστεί.



Τι είναι το «early decision» Το «early decision» αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή διαδικασία εισαγωγής στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι καταθέτουν την αίτησή τους νωρίτερα σε σχέση με όσους ακολουθούν την κανονική διαδικασία και γενικά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν δεκτοί.







Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να περιμένει τις απαντήσεις άλλων ιδρυμάτων και να συγκρίνει διαφορετικές προσφορές εισαγωγής και οικονομικής βοήθειας προτού αποφασίσει πού θα σπουδάσει.



Ακριβώς σε αυτό το σημείο εστιάζει η αγωγή, καθώς οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η πρακτική περιόριζε τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα των φοιτητών να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους. Κλείσιμο

Η καταγγελία για συντονισμό των πανεπιστημίων Η αγωγή κατατέθηκε πέρυσι από ενάγοντες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο πρώην φοιτητές του Πανεπιστημίου Γουέσλιαν. Υποστηρίζουν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παραβίασαν την ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, μέσα από μια συμφωνία βάσει της οποίας δεν ανταγωνίζονταν για φοιτητές που είχαν ήδη γίνει δεκτοί μέσω «early decision» σε άλλο πανεπιστήμιο.



Η δικαστής έκρινε ότι οι φοιτητές παρουσίασαν άμεσο αποδεικτικό στοιχείο για την καταγγελλόμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά.



Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε κοινή δήλωση που είχαν υπογράψει αρκετά πανεπιστήμια, με την οποία δεσμεύονταν να μην ανταγωνίζονται για υποψηφίους που είχαν γίνει δεκτοί μέσω προγράμματος «early decision» άλλου ιδρύματος.



Μεταξύ των 32 πανεπιστημίων που βρίσκονται αντιμέτωπα με την αγωγή είναι, εκτός από τα Duke, Cornell και Northwestern, τα Columbia, Amherst και Wesleyan.

Απόφαση - βόμβα από αμερικανικό δικαστήριο στέλνει 32 μεγάλα πανεπιστήμια και κολέγια των ΗΠΑ - μεταξύ των οποίων το Κορνέλ, το Ντιούκ και το Νορθγουέστερν, ενώπιον της Δικαιοσύνης με την κατηγορία της σύστασης ενός ιδιότυπου «καρτέλ», βάσει του οποίου διόγκωσαν κατ' όπιν συνεννόησης τα δίδακτρα για χιλιάδες υποψήφιους φοιτητές τους.Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει το Reuters , δικαστής στη Μασαχουσέτη έδωσε το «πράσινο φως» για αγωγή που κατατέθηκε από δύο υποψήφιους που έγιναν δεκτοί στα εκπαιδευτικά αυτά ιδρύματα με τη μέθοδο της «αρχικής απόφασης» (early decision), ενώ εφόσον δικαιωθούν είναι πιθανό να υπάρξουν χιλιάδες τέτοιου είδους αγωγές.Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, οι ενάγοντες κατηγορούν ορισμένα από τα πλέον γνωστά αμερικανικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ότι συντόνισαν τις πρακτικές τους ώστε να περιορίζουν τον μεταξύ τους ανταγωνισμό για υποψηφίους που είχαν γίνει δεκτοί μέσω του συγκεκριμένου συστήματος. Όπως αναφέρεται στην αγωγή, το αποτέλεσμα ήταν να διογκωθούν τα δίδακτρα που πλήρωσαν δεκάδες χιλιάδες φοιτητές.Η ομοσπονδιακή δικαστής Έιντζελ Κέλι έκρινε ότι οι ισχυρισμοί των εναγόντων είναι επαρκώς τεκμηριωμένοι σε αυτό το στάδιο ώστε η υπόθεση να συνεχιστεί.Το «early decision» αποτελεί ιδιαίτερα δημοφιλή διαδικασία εισαγωγής στα αμερικανικά πανεπιστήμια. Οι υποψήφιοι καταθέτουν την αίτησή τους νωρίτερα σε σχέση με όσους ακολουθούν την κανονική διαδικασία και γενικά έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν δεκτοί.Υπάρχει, ωστόσο, μία κρίσιμη προϋπόθεση: εφόσον ο υποψήφιος γίνει δεκτός, δεσμεύεται να εγγραφεί στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο.Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει τη δυνατότητα να περιμένει τις απαντήσεις άλλων ιδρυμάτων και να συγκρίνει διαφορετικές προσφορές εισαγωγής και οικονομικής βοήθειας προτού αποφασίσει πού θα σπουδάσει.Ακριβώς σε αυτό το σημείο εστιάζει η αγωγή, καθώς οι ενάγοντες υποστηρίζουν ότι η πρακτική περιόριζε τον ανταγωνισμό μεταξύ των πανεπιστημίων και, κατά συνέπεια, τη δυνατότητα των φοιτητών να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερους οικονομικούς όρους.Η αγωγή κατατέθηκε πέρυσι από ενάγοντες στους οποίους περιλαμβάνονται δύο πρώην φοιτητές του Πανεπιστημίου Γουέσλιαν. Υποστηρίζουν ότι τα εκπαιδευτικά ιδρύματα παραβίασαν την ομοσπονδιακή αντιμονοπωλιακή νομοθεσία, μέσα από μια συμφωνία βάσει της οποίας δεν ανταγωνίζονταν για φοιτητές που είχαν ήδη γίνει δεκτοί μέσω «early decision» σε άλλο πανεπιστήμιο.Η δικαστής έκρινε ότι οι φοιτητές παρουσίασαν άμεσο αποδεικτικό στοιχείο για την καταγγελλόμενη αντιανταγωνιστική συμπεριφορά.Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε σε κοινή δήλωση που είχαν υπογράψει αρκετά πανεπιστήμια, με την οποία δεσμεύονταν να μην ανταγωνίζονται για υποψηφίους που είχαν γίνει δεκτοί μέσω προγράμματος «early decision» άλλου ιδρύματος.Μεταξύ των 32 πανεπιστημίων που βρίσκονται αντιμέτωπα με την αγωγή είναι, εκτός από τα Duke, Cornell και Northwestern, τα Columbia, Amherst και Wesleyan.



«Αβάσιμες εικασίες», απαντούν τα πανεπιστήμια Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αρνούνται ότι διέπραξαν οποιαδήποτε παράβαση.



Ζητώντας από το δικαστήριο την απόρριψη της υπόθεσης, υποστήριξαν ότι η αγωγή δεν περιγράφει συμπεριφορά που να προκαλεί πραγματική βλάβη στον ανταγωνισμό και χαρακτήρισαν τους ισχυρισμούς των εναγόντων «μη εύλογες εικασίες».



Η δικαστής, ωστόσο, δεν έκανε δεκτή τη θέση τους όσον αφορά τις βασικές καταγγελίες και επέτρεψε στην υπόθεση να προχωρήσει.



Παράλληλα, έκανε δεκτά αιτήματα για απόρριψη των αξιώσεων εναντίον κατηγορουμένων που δεν είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα και είχαν συμπεριληφθεί στην αγωγή, μεταξύ των οποίων το Consortium on Financing Higher Education.



Ποιους φοιτητές μπορεί να αφορά η υπόθεση Το επόμενο μεγάλο ζήτημα είναι εάν η υπόθεση θα λάβει επισήμως καθεστώς συλλογικής αγωγής.



Οι ενάγοντες ζητούν από τη δικαστή να συμπεριλάβει στην ομάδα όσους υπέβαλαν αιτήσεις μέσω της διαδικασίας «early decision» από το 2021 και μετά, καθώς και ορισμένους φοιτητές που τελικά εγγράφηκαν σε πανεπιστήμια μέσω της κανονικής διαδικασίας εισαγωγής.



Εάν το αίτημα γίνει δεκτό, η υπόθεση θα μπορούσε να αφορά δεκάδες χιλιάδες φοιτητές και πρώην φοιτητές, μετατρέποντας τη δικαστική διαμάχη σε μια σημαντική δοκιμασία για ένα σύστημα εισαγωγής που χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από ορισμένα από τα γνωστότερα πανεπιστήμια των ΗΠΑ.