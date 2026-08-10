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Καλύτερη η εικόνας της φωτιάς στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Καλύτερη η εικόνας της φωτιάς στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
UPD:
Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στις 16:45 το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Στις 17:37 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Παγγαίου.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοκκινόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα του 112.
Δείτε φωτογραφίες:
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Παγγαίου.
«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοκκινόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα του 112.
Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοκκινόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice
Δείτε φωτογραφίες:
Υπενθυμίζεται πως η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Proininews.gr - Εφημερίδα Πρωινή (Facebook)
Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων από 7η και 21η ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 5 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Proininews.gr - Εφημερίδα Πρωινή (Facebook)
UPD:
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