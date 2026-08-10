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Καλύτερη η εικόνας της φωτιάς στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καβάλα 112

Καλύτερη η εικόνας της φωτιάς στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες, 9 οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

Καλύτερη η εικόνας της φωτιάς στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, ήχησε το 112 για ετοιμότητα
UPD:
Καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε στις 16:45 το μεσημέρι της Δευτέρας (10/8) σε χαμηλή βλάστηση στο Κοκκινόχωμα Καβάλας. Στις 17:37 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο τους καλούσε να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν 40 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 7ης και 21ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 9 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Παγγαίου.



«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κοκκινόχωμα της Περιφερειακής Ενότητας #Καβάλας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», έγραφε το μήνυμα του 112.


Σύμφωνα με πληροφορίες η φωτιά βρίσκεται κοντά σε σπίτια. 

Δείτε φωτογραφίες:

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Καλύτερη η εικόνας της φωτιάς στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Καλύτερη η εικόνας της φωτιάς στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Υπενθυμίζεται πως η περιοχή σήμερα βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Στο σημείο μεταβαίνει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας προκειμένου να διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς.


Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: Proininews.gr - Εφημερίδα Πρωινή (Facebook)
UPD:

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