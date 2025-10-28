Χαρά Παππά για την κατάθλιψη: Πίστευα ότι δεν θα νιώσω ποτέ ξανά θετικό συναίσθημα
Χαρά Παππά για την κατάθλιψη: Πίστευα ότι δεν θα νιώσω ποτέ ξανά θετικό συναίσθημα
Ακόμα και αν είσαι σε μία άσχημη φάση, αυτό δεν είναι το τέλος, σχολίασε το μοντέλο
Στη μάχη που έδωσε στο παρελθόν με την κατάθλιψη αναφέρθηκε η Χαρά Παππά, παραδεχόμενη πως εκείνη την περίοδο της ζωής της, πίστευε πως δεν θα μπορέσει ποτέ ξανά να νιώσει θετικά συναισθήματα.
Το μοντέλο έχει μιλήσει αρκετές φορές δημόσια για ζητήματα ψυχικής υγείας και τις δυσκολίες που έχει βιώσει. Σε ανάρτηση που έκανε τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου στα social media, η Χαρά Παππά περιέγραψε πιο σκοτεινές φάσεις της ζωής της, όταν είχε κατάθλιψη και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας, πιστεύοντας τότε πως δεν θα μπορούσε ποτέ ξανά να νιώσει ευτυχισμένη.
Σήμερα, όμως, το μοντέλο δηλώνει πως έχει βρει μία εσωτερική ισορροπία, απολαμβάνει την καθημερινότητά της και ανυπομονεί για το μέλλον, δίνοντας ένα ελπιδοφόρο μήνυμα σε ανθρώπους που βιώνουν καταστάσεις, όπως αυτές που βίωσε εκείνη στο παρελθόν.
Συγκεκριμένα, η Χαρά Παππά έγραψε στο Instagram story που έκανε: «Αν μου έλεγε κάποιος χρόνια πριν, όταν είχα κατάθλιψη και δεν πίστευα ότι θα νιώσω ποτέ ξανά θετικό συναίσθημα… Αν μου έλεγε πέρυσι, που η υγεία μου ήταν στα χειρότερα της... Αν μου έλεγε κάποιος σε οποιαδήποτε πολύ δύσκολη φάση της ζωής μου ότι θα είμαι χαρούμενη να ξυπνάω καθημερινά, ότι θα ζω έχοντας τόσες καθημερινές μικρές στιγμές ευτυχίας, ότι θα έρθουν καλά πράγματα, ότι θα ανυπομονώ για το μέλλον, ότι θα παλεύω με όρεξη γι’ αυτό, ότι θα έχω ένα περιβάλλον που αγαπώ και μ’ αγαπάει γι’ αυτό που πραγματικά είμαι, ότι θα έχω βρει την γαλήνη μέσα μου… Δεν θα το πίστευα ποτέ. Και αυτό θέλω να είναι μία υπενθύμιση ότι ακόμα και αν είσαι σε μία άσχημη φάση δεν είναι το τέλος. Υπάρχουν πολλά όμορφα πράγματα που σε περιμένουν».
