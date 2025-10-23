Με το νέο της Παιχνιδο-αυγό, η ΙΟΝ προσφέρει μια εμπειρία που ξεκινά από τη γεύση της αγαπημένης σοκολάτας γάλακτος και συνεχίζεται με την ανακάλυψη των πιο αγαπημένων παιδικών ηρώων, τη φετινή χρονιά με τα αγαπημένα PAW Patrol.
Έμιλι Ραταϊκόφσκι: Γυμνή για περιοδικό - Δείτε φωτογραφίες
Σε μια από τις φωτογραφίες το μοντέλο φόρεσε μια ζώνη αξίας 2.100 ευρώ
«Φωτιά» είναι η Έμιλι Ραταϊκόφσκι στη φωτογράφιση για το περιοδικό Beyond Noise.
Το 34χρονο μοντέλο πόζαρε γυμνή μπροστά στον φακό κρύβοντας με τα χέρια της τα απόκρυφά της σημεία.
Σε μια άλλη φωτογραφία η Ραταϊκόφσκι είναι ημίγυμνη φορώντας μόνο το κάτω εσώρουχό της ενώ κρύβει τα στήθη της με τα χέρια, συνοδεύοντας την εμφάνισή της με μια ζώνη αξίας 2.100 ευρώ.
Όπως γράφει το περιοδικό δημοσιεύοντας και άλλες φωτογραφίες του μοντέλου στο Instagram «η Έμιλι δεν ήταν ποτέ flat. Υποστήριξε τον σοσιαλιστή Μπέρνι Σάντερς, όταν το μεγαλύτερο μέρος του Χόλιγουντ ήταν προσηλωμένο στη Χίλαρι, συνελήφθη για διαμαρτυρία κατά του διορισμού του Μπρετ Κάβανο στο Ανώτατο Δικαστήριο, μετά από κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση, και μοιράζεται συνεχώς τις κριτικές της σκέψεις μαζί με σέξι selfie. Παρουσίαζε ένα podcast για τη φιλοσοφία, την πολιτική και τον σύγχρονο φεμινισμό, και συνεργάζεται στενά με τη Λένα Ντάναμ, της οποίας το έργο και η δημόσια εικόνα αποτελούν μια πολιτική δήλωση για το τι σημαίνει να είσαι σύγχρονη γυναίκα».
