Ο French Montana κατηγορείται για κλοπή ρολογιού αξίας 1 εκατ. δολαρίων
Ο French Montana κατηγορείται για κλοπή ρολογιού αξίας 1 εκατ. δολαρίων
Οι επιχειρηματίας ισχυρίζονται ότι δανείστηκε το ρολόι κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, με την υπόσχεση να το επιστρέψει εντός 30 ημερών, κάτι που δεν συνέβη ποτέ
Στο επίκεντρο νέας δικαστικής διαμάχης βρίσκεται ο ράπερ French Montana, καθώς δύο Ελβετοί επιχειρηματίες κατέθεσαν εις βάρος του αγωγή ύψους 1 εκατομμυρίου δολαρίων, κατηγορώντας τον για δόλια ψευδή δήλωση και κλοπή πολυτελούς ρολογιού.
Σύμφωνα με το TMZ, οι ενάγοντες Τζάστο Ομπιάνγκ και Σαμίρ Γκάτο υποστηρίζουν ότι ο French Montana δανείστηκε το υπερπολύτιμο ρολόι τους κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, με την υπόσχεση να το επιστρέψει εντός 30 ημερών, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.
Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε το 2024, όταν ο ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Karim Kharbouch, συναντήθηκε με τους δύο άνδρες στην Αίγυπτο. Εκεί, ζήτησε να δανειστεί το ρολόι τους, προσφέροντας ως εγγύηση το δικό του, το οποίο ισχυρίστηκε ότι είχε ίση αξία, δηλαδή περίπου 1 εκατ. δολάρια.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται στην αγωγή, το ρολόι που έδωσε ως ενέχυρο αποδείχθηκε πλαστό, ενώ το αυθεντικό κομμάτι των Ελβετών δεν επιστράφηκε ποτέ. Οι δύο επιχειρηματίες ζητούν αποζημίωση τουλάχιστον 1 εκατομμυρίου δολαρίων, κατηγορώντας τον καλλιτέχνη για «αδικαιολόγητο πλουτισμό» και «αλλαγή χρήσης».
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Montana, Στιβ Χαντάντ, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και δηλώνει ότι ο πελάτης του σκοπεύει να αντιδράσει νομικά με ανταγωγή. Όπως υποστηρίζει, ο ράπερ δέχτηκε το ρολόι ως πληρωμή για διαφημιστικές εμφανίσεις στην Αίγυπτο και όχι ως προσωρινό δάνειο.
Ο γεννημένος στο Μαρόκο, αλλά μεγαλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες ράπερ έχει χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα με τη δισκογραφική του Cocaine City, ενώ έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από συνεργασίες με μεγάλα ονόματα και με το παγκόσμιο hit «Unforgettable» από τον πλατινένιο δίσκο του Jungle Rules (2017).
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με το TMZ, οι ενάγοντες Τζάστο Ομπιάνγκ και Σαμίρ Γκάτο υποστηρίζουν ότι ο French Montana δανείστηκε το υπερπολύτιμο ρολόι τους κατά τη διάρκεια της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού, με την υπόσχεση να το επιστρέψει εντός 30 ημερών, κάτι που δεν συνέβη ποτέ.
Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε το 2024, όταν ο ράπερ, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Karim Kharbouch, συναντήθηκε με τους δύο άνδρες στην Αίγυπτο. Εκεί, ζήτησε να δανειστεί το ρολόι τους, προσφέροντας ως εγγύηση το δικό του, το οποίο ισχυρίστηκε ότι είχε ίση αξία, δηλαδή περίπου 1 εκατ. δολάρια.
French Montana Sued for $1 Million Over Alleged Luxury Watch Theft https://t.co/N14FQ366v3— The Source Magazine (@TheSource) October 21, 2025
Από την πλευρά του, ο δικηγόρος του Montana, Στιβ Χαντάντ, αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και δηλώνει ότι ο πελάτης του σκοπεύει να αντιδράσει νομικά με ανταγωγή. Όπως υποστηρίζει, ο ράπερ δέχτηκε το ρολόι ως πληρωμή για διαφημιστικές εμφανίσεις στην Αίγυπτο και όχι ως προσωρινό δάνειο.
Ο γεννημένος στο Μαρόκο, αλλά μεγαλωμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες ράπερ έχει χτίσει μια επιτυχημένη καριέρα με τη δισκογραφική του Cocaine City, ενώ έγινε διεθνώς γνωστός μέσα από συνεργασίες με μεγάλα ονόματα και με το παγκόσμιο hit «Unforgettable» από τον πλατινένιο δίσκο του Jungle Rules (2017).
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Έβλεπαν μαζί τηλεόραση, πήρε την πετσέτα από το μπάνιο και έπνιξε τη μητέρα του ο 18χρονος στα Τρίκαλα
Καλώς έπραξαν οι αστυνομικοί και μετέφεραν τη Δέσποινα Βανδή, λένε πηγές της ΕΛ.ΑΣ. - Έγινε για αποτροπή ατυχήματος
Μπήκε φυλακή και... κατέθεσε αίτημα αποφυλάκισης ο Σαρκοζί - «Καλώς ήρθες» του φώναζαν οι συγκρατούμενοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα