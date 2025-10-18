Αννίτα Πάνια: Αντέδρασε σε ερώτηση ρεπόρτερ - «Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Νίκου Καρβέλα;»
Αννίτα Πάνια: Αντέδρασε σε ερώτηση ρεπόρτερ - «Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Νίκου Καρβέλα;»
Δεν είναι κάποια από τις πλευρές του, ο Νίκος είναι όλο αυτό το πράγμα, σχολίασε για τις νυχτερινές επισκέψεις του συνθέτη στον Πάνο Ρούτσι
Έντονα αντέδρασε η Αννίτα Πάνια σε ερώτηση ρεπόρτερ σχετικά με τον πρώην σύζυγό της, Νίκο Καρβέλα. Κατά τη διάρκεια δηλώσεων στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο», η παρουσιάστρια κλήθηκε να σχολιάσει τις νυχτερινές επισκέψεις του Νίκου Καρβέλα στον Πάνο Ρούτσι, τις ημέρες που ο άτυχος πατέρας πραγματοποιούσε απεργία πείνας στο Σύνταγμα, και φάνηκε εμφανώς ενοχλημένη που της ζητήθηκε να απαντήσει για λογαριασμό του.
«Δεν είναι συγκινητικό, είναι ο Νίκος αυτό. Δεν είναι κάποια από τις πλευρές του, ο Νίκος είναι όλο αυτό το πράγμα», είπε αρχικά, προσπαθώντας να περιγράψει τον πρώην σύζυγό της. Στη συνέχεια, η Αννίτα Πάνια τόνισε: «Δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι άλλοι. Με ρωτάτε για τον Νίκο, απαντάω για τον Νίκο, καλό είναι καθένας να μιλάει για τον εαυτό του. Είμαι εκπρόσωπος Τύπου του Νίκου Καρβέλα; Πώς σας φαίνεται αυτό; Τον αγαπώ, με αγαπάει και είμαστε συνδεδεμένοι όλοι μαζί στην οικογένεια».
Κλείνοντας, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε και στη σχέση της με την τηλεόραση, εξηγώντας ότι αυτόν τον καιρό, απέχει. «Η τηλεόραση δεν είναι κάτι που μου λείπει, είμαι σε μία περίοδο off αυτή τη στιγμή. Δεν έχω μπει σε τρυπάκι για να πω ότι μου λείπει ή ότι δεν μου λείπει», είπε.
