Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα ρευματοκλοπών: Και γνωστές επιχειρήσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους
Από το 2017 δρούσε το κύκλωμα ρευματοκλοπών: Και γνωστές επιχειρήσεις ανάμεσα στους εμπλεκόμενους
Μέχρι στιγμής έχουν γίνει πέντε συλλήψεις - Τι είπε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας
Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως για τη μεγάλη υπόθεση οργανωμένης ρευματοκλοπής που εξαρθρώθηκε από την Ελληνική Αστυνομία, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει δεκάδες παράνομες παρεμβάσεις σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ σήμερα το πρωί «έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 105 περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η έρευνα δείχνει ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενδέχεται να δραστηριοποιούνταν ήδη από το 2017».
Όπως είπε «οι παρεμβάσεις δεν φαίνεται να ήταν σε όλες τις περιπτώσεις συνεχείς, καθώς κάποιοι από τους κατηγορούμενους φέρεται να προχωρούσαν σε περιοδικές αλλοιώσεις των μετρήσεων, ενώ άλλοι είχαν πιο σταθερή δράση».
Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων οι τρεις φέρονται να σχετίζονται άμεσα με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα μέλη της σπείρας πείραζαν μετρητές σε επιχειρήσεις και σπίτια σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε μάλιστα ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται και γνωστές επιχειρήσεις.
Την ίδια ώρα η κυρία Δημογλίδου υπογράμμισε επίσης ότι η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της φερόμενης δυνατότητας των δραστών να παρεμβαίνουν ακόμη και σε ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.
Όπως εξήγησε, σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις Αρχές μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, όταν εντοπίζονται ύποπτες αποκλίσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αποκλίσεις αυτές γίνονται ακόμη πιο εμφανείς όταν αφορούν επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου μιλώντας στην ΕΡΤ σήμερα το πρωί «έχουν διαπιστωθεί τουλάχιστον 105 περιπτώσεις παράνομων παρεμβάσεων σε μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η έρευνα δείχνει ότι ορισμένα από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα ενδέχεται να δραστηριοποιούνταν ήδη από το 2017».
Όπως είπε «οι παρεμβάσεις δεν φαίνεται να ήταν σε όλες τις περιπτώσεις συνεχείς, καθώς κάποιοι από τους κατηγορούμενους φέρεται να προχωρούσαν σε περιοδικές αλλοιώσεις των μετρήσεων, ενώ άλλοι είχαν πιο σταθερή δράση».
Μέχρι στιγμής οι αρχές έχουν προχωρήσει σε πέντε συλλήψεις, εκ των οποίων οι τρεις φέρονται να σχετίζονται άμεσα με τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης.
Ρευματοκλοπές και για επιχειρήσειςΣύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, δεν έχει διαπιστωθεί ότι πρόκειται για πιστοποιημένους ηλεκτρολόγους ή άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες, ωστόσο φαίνεται πως διέθεταν τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για να παρεμβαίνουν στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στη δικογραφία περιλαμβάνονται όχι μόνο φυσικά πρόσωπα αλλά και νομικά πρόσωπα, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις η ρευματοκλοπή φέρεται να πραγματοποιούνταν προς όφελος επιχειρήσεων.
Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία τα μέλη της σπείρας πείραζαν μετρητές σε επιχειρήσεις και σπίτια σε περιοχές της Αττικής, Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας και Πελοποννήσου.
Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. σημείωσε μάλιστα ότι ανάμεσα στους εμπλεκόμενους βρίσκονται και γνωστές επιχειρήσεις.
Την ίδια ώρα η κυρία Δημογλίδου υπογράμμισε επίσης ότι η υπόθεση αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της φερόμενης δυνατότητας των δραστών να παρεμβαίνουν ακόμη και σε ψηφιακούς μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας, κάτι που θεωρείται ιδιαίτερα δύσκολο και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις.
Όπως εξήγησε, σε πολλές περιπτώσεις οι σχετικές πληροφορίες φτάνουν στις Αρχές μέσω του ΔΕΔΔΗΕ, όταν εντοπίζονται ύποπτες αποκλίσεις στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι αποκλίσεις αυτές γίνονται ακόμη πιο εμφανείς όταν αφορούν επιχειρήσεις που εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση σε σχέση με προηγούμενες χρονικές περιόδους.
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