Τζέσικα Σίμπσον - Έρικ Τζόνσον: Φουντώνουν οι φήμες περί επανασύνδεσης - Βρέθηκαν μαζί σε συναυλία
GALA
Τζέσικα Σίμπσον Έρικ Τζόνσον επανασύνδεση

Τζέσικα Σίμπσον - Έρικ Τζόνσον: Φουντώνουν οι φήμες περί επανασύνδεσης - Βρέθηκαν μαζί σε συναυλία

Αν και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο, τελευταία δείχνουν να έχουν έρθει και πάλι κοντά

Τζέσικα Σίμπσον - Έρικ Τζόνσον: Φουντώνουν οι φήμες περί επανασύνδεσης - Βρέθηκαν μαζί σε συναυλία
Μαζί εθεάθησαν στο Λας Βέγκας η Τζέσικα Σίμπσον και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Έρικ Τζόνσον, προκαλώντας φήμες για πιθανή επανασύνδεση. Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε στη συναυλία της αδερφής της τραγουδίστριας, Άσλεϊ Σίμπσον.

Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το TMZ τους δείχνει να διασκεδάζουν στο Las Vegas Residency. Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν εκεί μαζί με μια παρέα φίλων τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια δημόσια εκδήλωση στοργής.

Μάλιστα, σε κάποιο σημείο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, κράτησαν μια μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον. Στη συναυλία έδωσαν το παρών επίσης οι γονείς των δύο καλλιτεχνών, Τζο και Τίνα Σίμπσον.

Δείτε βίντεο
@shelbyyynh

@Ashlee Simpson Ross supremacy 🔥

♬ sonido original - 🐚🐝
Οι φήμες περί επανασύνδεσης ενισχύθηκαν όταν η Τζέσικα Σίμπσον και ο Έρικ Τζόνσον εντοπίστηκαν μαζί στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, Καλιφόρνια, επιβιβαζόμενοι σε πτήση για το Λας Βέγκας. Βίντεο από το αεροδρόμιο δείχνει τη σταρ και τον Έρικ Τζόνσον να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στην απογείωση και να παίρνουν θέσεις στο αεροπλάνο, με ένα κενό κάθισμα μεταξύ τους.

Η Τζέσικα Σίμπσον είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι εκείνη και ο Έρικ Τζόνσον ζουν χωριστά μετά από 10 χρόνια γάμου, περιγράφοντας την κατάσταση ως «πολύ επώδυνη». Σε δήλωσή της στο People, τόνισε: «Τα παιδιά μας έρχονται πρώτα, και εστιάζουμε σε αυτό που είναι καλύτερο για εκείνα. Είμαστε ευγνώμονες για όλη την αγάπη και τη στήριξη που λαμβάνουμε και εκτιμούμε την ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση ως οικογένεια».

Κλείσιμο
Η ανακοίνωση της τραγουδίστριας ήρθε μετά από μήνες εικασιών, καθώς οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι δεν είχε μοιραστεί φωτογραφίες με τον σύζυγό της στα social media από το 2023.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ειδήσεις σήμερα:

Το πακέτο της ΔΕΘ: Αύξηση αφορολόγητου για χαμηλόμισθους, μειώσεις συντελεστών για μεσαία εισοδήματα και ενοίκια

Η απάντηση του Πολωνού CEO που έκλεψε υπογεγραμμένο καπέλο μέσα από τα χέρια παιδιού - «Έτσι είναι η ζωή, ας ήσασταν πιο γρήγοροι»

Τα γεγονότα από το 1947 ως τις τελευταίες μάχες του Εμφυλίου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης