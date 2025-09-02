Τζέσικα Σίμπσον - Έρικ Τζόνσον: Φουντώνουν οι φήμες περί επανασύνδεσης - Βρέθηκαν μαζί σε συναυλία
Αν και ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους τον Ιανουάριο, τελευταία δείχνουν να έχουν έρθει και πάλι κοντά
Μαζί εθεάθησαν στο Λας Βέγκας η Τζέσικα Σίμπσον και ο εν διαστάσει σύζυγός της, Έρικ Τζόνσον, προκαλώντας φήμες για πιθανή επανασύνδεση. Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε στη συναυλία της αδερφής της τραγουδίστριας, Άσλεϊ Σίμπσον.
Βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το TMZ τους δείχνει να διασκεδάζουν στο Las Vegas Residency. Οι δύο καλλιτέχνες βρέθηκαν εκεί μαζί με μια παρέα φίλων τους, χωρίς ωστόσο να υπάρχει κάποια δημόσια εκδήλωση στοργής.
Μάλιστα, σε κάποιο σημείο, σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφορεί στο TikTok, κράτησαν μια μικρή απόσταση ο ένας από τον άλλον. Στη συναυλία έδωσαν το παρών επίσης οι γονείς των δύο καλλιτεχνών, Τζο και Τίνα Σίμπσον.
Οι φήμες περί επανασύνδεσης ενισχύθηκαν όταν η Τζέσικα Σίμπσον και ο Έρικ Τζόνσον εντοπίστηκαν μαζί στο αεροδρόμιο του Μπέρμπανκ, Καλιφόρνια, επιβιβαζόμενοι σε πτήση για το Λας Βέγκας. Βίντεο από το αεροδρόμιο δείχνει τη σταρ και τον Έρικ Τζόνσον να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στην απογείωση και να παίρνουν θέσεις στο αεροπλάνο, με ένα κενό κάθισμα μεταξύ τους.
Η Τζέσικα Σίμπσον είχε ανακοινώσει τον Ιανουάριο ότι εκείνη και ο Έρικ Τζόνσον ζουν χωριστά μετά από 10 χρόνια γάμου, περιγράφοντας την κατάσταση ως «πολύ επώδυνη». Σε δήλωσή της στο People, τόνισε: «Τα παιδιά μας έρχονται πρώτα, και εστιάζουμε σε αυτό που είναι καλύτερο για εκείνα. Είμαστε ευγνώμονες για όλη την αγάπη και τη στήριξη που λαμβάνουμε και εκτιμούμε την ιδιωτικότητα αυτή τη στιγμή, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση ως οικογένεια».
Η ανακοίνωση της τραγουδίστριας ήρθε μετά από μήνες εικασιών, καθώς οι θαυμαστές παρατήρησαν ότι δεν είχε μοιραστεί φωτογραφίες με τον σύζυγό της στα social media από το 2023.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Jessica Simpson and Eric Johnson might have gone to Las Vegas together, but they're trying to keep a low profile while there ... though it wasn't easy for either of them to hide in a crowd at Jessica's sister Ashlee's show.— TMZ (@TMZ) August 31, 2025
🎥 Shutterstock pic.twitter.com/UerlaBGHQ6
@shelbyyynh
@Ashlee Simpson Ross supremacy 🔥♬ sonido original - 🐚🐝
Jessica Simpson looks tense as she reunites with estranged husband Eric Johnson for Las Vegas flight... seven months after split https://t.co/qQVIxrPhqT— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 29, 2025
