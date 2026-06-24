Συνελήφθη 37χρονη στη Θεσσαλονίκη, συνόδευε μεθυσμένη την 8χρονη κόρη της

Η γυναίκα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στη Νεάπολη να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης μαζί με το ανήλικο παιδί της - Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο