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Συνελήφθη 37χρονη στη Θεσσαλονίκη, συνόδευε μεθυσμένη την 8χρονη κόρη της
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη μέθη Σύλληψη

Συνελήφθη 37χρονη στη Θεσσαλονίκη, συνόδευε μεθυσμένη την 8χρονη κόρη της

Η γυναίκα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στη Νεάπολη να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης μαζί με το ανήλικο παιδί της - Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο

Συνελήφθη 37χρονη στη Θεσσαλονίκη, συνόδευε μεθυσμένη την 8χρονη κόρη της
Στράτος Λούβαρης
5 ΣΧΟΛΙΑ
Με χειροπέδες κατέληξε μια 37χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που συνόδευε μεθυσμένη την ανήλικη κόρη της.

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης όταν η γυναίκα, εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς να κάθεται σε πεζοδρόμιο στην περιοχή της Νεάπολης μαζί με την 8χρονη κόρη της.

Η 37χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Στράτος Λούβαρης
5 ΣΧΟΛΙΑ

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