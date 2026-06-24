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Συνελήφθη 37χρονη στη Θεσσαλονίκη, συνόδευε μεθυσμένη την 8χρονη κόρη της
Συνελήφθη 37χρονη στη Θεσσαλονίκη, συνόδευε μεθυσμένη την 8χρονη κόρη της
Η γυναίκα εντοπίστηκε από αστυνομικούς στη Νεάπολη να βρίσκεται σε κατάσταση μέθης μαζί με το ανήλικο παιδί της - Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο
Με χειροπέδες κατέληξε μια 37χρονη γυναίκα στη Θεσσαλονίκη που συνόδευε μεθυσμένη την ανήλικη κόρη της.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης όταν η γυναίκα, εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς να κάθεται σε πεζοδρόμιο στην περιοχή της Νεάπολης μαζί με την 8χρονη κόρη της.
Η 37χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
Όλα έγιναν λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Τρίτης όταν η γυναίκα, εμφανώς ζαλισμένη λόγω κατανάλωσης αλκοόλ, έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς να κάθεται σε πεζοδρόμιο στην περιοχή της Νεάπολης μαζί με την 8χρονη κόρη της.
Η 37χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.
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