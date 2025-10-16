Γιάννης Τσορτέκης: Στο θέατρο δεν αμειβόμουν πάντα, ήθελα να εμπλέκομαι με την άνεση σαν να τα είχα όλα λυμένα
Δεν δυσκολεύτηκα οικονομικά επειδή πάντοτε δούλευα, πρόσθεσε ο ηθοποιός
Στη θεατρική του διαδρομή αναφέρθηκε ο Γιάννης Τσορτέκης, εξηγώντας πως ο δρόμος δεν ήταν πάντα στρωμένος με ροδοπέταλα. Όπως είπε, αν και ήταν πάντα ενεργός στον χώρο του θεάματος, πολλές φορές οι αμοιβές που λάμβανε δεν ήταν υψηλές.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ο Γιάννης Τσορτέκης ανέφερε αρχικά: «Δεν δυσκολεύτηκα οικονομικά επειδή πάντοτε δούλευα, απλώς υπήρχαν περίοδοι που δεν αμειβόμουν από το θέατρο. Οπότε το θέατρο ήταν εξ' αρχής σαν κάτι το οποίο είχα επιλέξει ότι ήθελα να εμπλέκομαι με αυτό με την άνεση του ανθρώπου που τα έχει όλα λυμένα».
Τέλος, πρόσθεσε: «Να πω κάτι με την ευκαιρία πως τώρα συζητάμε για κάποια πράγματα που μπορεί να γίνουν, που υπάρχουν υπόνοιες, υπάρχουν σκέψεις και πληροφορίες. Τελικά όσο πιο πίσω πηγαίνουμε χρονικά, παλιότερα που δεν ξέραμε τι ακολουθεί, η ανατροπή».
Στη συνέχεια, εξήγησε πως κατά τη γνώμη του, έτσι κι αλλιώς το έργο ενός καλλιτέχνη, ανεξαρτήτως όλων, δεν αμοίβεται. «Πίστευα και πιστεύω ότι η τέχνη, το αποτέλεσμα της τέχνης από τον καλλιτέχνη δηλαδή, ανεξάρτητα από το αν θα πρέπει να αμειφθεί για το έργο που παράγει ο καλλιτέχνης και αυτό είναι δεδομένο, δεν αμείβεται. Επειδή ακριβώς δεν ήμουν ο μόνος που δεν πληρωνόμουν, ήταν άπειροι φίλοι και γνωστοί μέσα στα χρόνια, νομίζω ότι μας αγαπούσε και αυτό το πράγμα. Ήταν ένα αλισβερίσι και από τις δυο πλευρές», σημείωσε.
