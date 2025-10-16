Τερέζα για την απώλεια των γονιών της: «Τους έχασα πολύ νέα, μπορεί να μην το ξεπεράσω ποτέ»
Νιώθω ότι λείπουν ταξίδι, γιατί τους αγαπούσα πολύ και τους αγαπώ, πρόσθεσε
Για την απώλεια των γονιών της, τη βαθιά σχέση που είχε μαζί τους, αλλά και για το πώς συνεχίζει να τους «κουβαλά» μέσα της καθημερινά μίλησε η Τερέζα. Παράλληλα, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι αισθάνεται πως πλησιάζει η στιγμή να παντρευτεί, εκφράζοντας την ανάγκη της για συντροφικότητα.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», ανέφερε πως ενώ υπήρχε απόσταση με τους γονείς της, πάντοτε ήταν δεμένοι, χωρίς αυτό να τους επηρεάζει. Ακόμα και αν βρίσκονταν σε άλλη χώρα, έκλειναν ραντεβού για τις γιορτές. «Εσύ θα με καταλάβεις, γιατί το έχεις νιώσει. Όταν έχεις μία πολύ ωραία σχέση με τους γονείς σου και είναι πολύ νέοι και είσαι και μεταξύ των άλλων μεγαλώνοντας πολύ κοντά τους. Η απόσταση δεν έπαιζε κανένα ρόλο για μας. Σπανίως βρισκόμασταν στην ίδια χώρα. Κλείναμε ραντεβού τις γιορτές. Τους έχασα νέα και ήταν νέοι. Άρα, αυτό ήταν κάτι από μόνο του που μπορεί να μην το ξεπεράσω ποτέ», είπε με συγκίνηση η Τερέζα.
Η ερμηνεύτρια συνέχισε λέγοντας για τους γονείς της: «Νιώθω ότι λείπουν ταξίδι, γιατί τους αγαπούσα πολύ και τους αγαπώ. Τους θυμάμαι πάντα. Τη μητέρα μου τη μελετάω όλη την ημέρα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος βράχος, που με προστάτευσε σε αυτή τη δουλειά. Γιατί αυτή η δουλειά δεν είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που δε φαίνεται. Κατάφερα να μεγαλώσω σωστά και να είμαι προστατευμένη».
Μιλώντας για την προσωπική της ζωή, η Τερέζα αποκάλυψε ότι θα ήθελε να παντρευτεί, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί πως αυτό το ενδεχόμενο μπορεί να βρίσκεται πιο κοντά από ποτέ: «Οι άντρες στη ζωή μου ήταν πάντα κύριοι και προσέχανε γιατί έβαζα και βάζω όρια. Κάτι μου λέει ότι θα παντρευτώ τώρα κοντά, θέλω να έχω παρέα μεγαλώνοντας για να κάνω ταξιδάκια».
