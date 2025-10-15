Ιωάννα Τούνη: Σερβιτόρα ντυμένη νοσοκόμα στο Λας Βέγκας την «τιμωρεί» επειδή δεν έφαγε όλο της το φαγητό
Η Instagrammer επισκέφτηκε το viral εστιατόριο, όπου οι σερβιτόρες δικαιούνται να σε... τιμωρήσουν χτυπώντας σε με μία ζώνη, αν δεν ολοκληρώσεις το γεύμα σου
Στο Λας Βέγκας βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα η Ιωάννα Τούνη και οι φίλες της, με αφορμή τον επερχόμενο γάμο της συνεργάτιδας και φίλης της, Στέλλας Πάσσαρη. Φυσικά, η Instagrammer δεν παραλείπει να μοιράζεται με τους θαυμαστές της υλικό από το ταξίδι τους. Σε stories που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη έδειξε και το διάσημο εστιατόριο «Heart Attack Grill» που έχει γίνει viral στα social media και το οποίο επισκέφτηκε με τις φίλες της.
Ίσως βέβαια, πηγαίνοντας για φαγητό, δεν είχε στο μυαλό της πως αν δεν ολοκληρώσει το γεύμα της, θα... φάει ξύλο από μία από τις σερβιτόρες. Μπαίνοντας στο εστιατόριο, όπως φαίνεται και στα βίντεο, οι γυναίκες κατευθύνθηκαν προς ένα δωμάτιο με ζουρλομανδύες, τους οποίους και φόρεσαν για να απολαύσουν το γεύμα τους.
Οι σερβιτόρες με στολές νοσοκόμων τους σέρβιραν το φαγητό και τα ποτά τους, τα οποία μάλιστα, ήταν τοποθετημένα μέσα σε μεγάλες σύρριγγες. Όπως είναι γνωστό στο εν λόγω εστιατόριο, σε περίπτωση που κάποιος δεν ολοκληρώσει το γεύμα του, οι σερβιτόρες δικαιούνται να τον «τιμωρήσουν».
Αυτό ακριβώς συνέβη και στην Ιωάννα Τούνη, η οποία σε βίντεο που ανέβασε στον λογαριασμό της φαίνεται να κρατιέται από μία σιδερένια κατασκευή, ενώ μία σερβιτόρα τη χτυπάει τρεις φορές στα οπίσθια με κάτι που μοιάζει με ζώνη. Στο τέλος, οι δύο γυναίκες αγκαλιάζονται, ενώ ξεσπούν σε γέλια. «Αποκλείεται. Μάντεψε ποια δεν έφαγε όλο το φαγητό της», έγραψε η Ιωάννα Τούνη.
