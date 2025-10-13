Ιωάννα Τούνη: Η βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της στα μπουζούκια - Δείτε βίντεο
Ιωάννα Τούνη: Η βραδινή έξοδος με τον σύντροφό της στα μπουζούκια - Δείτε βίντεο
Πρόσφατα, η Instagrammer μίλησε δημόσια για τη σχέση της με τον Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη
Μια βραδινή έξοδο με τον σύντροφό της, Δημήτρη Ρομπέρτο Σπυριδωνίδη πραγματοποίησε η Ιωάννα Τούνη, λίγο μετά τη δημόσια αποκάλυψη που έκανε, πως είναι σε σχέση.
Σε βίντεο που προβλήθηκε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Το Πρωινό» το ζευγάρι φαίνεται να διασκεδάζει σε νυχτερινό μαγαζί της Θεσσαλονίκης, όπου και οι δύο ζουν και διατηρούν τις επιχειρήσεις τους.
Δείτε το βίντεο
«Είμαι με κάποιον τους τελευταίους μήνες, είμαι πολύ καλά και πολύ χαρούμενη, περνάω πολύ όμορφα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εφηβικός έρωτας. Ήμασταν μαζί πριν από 10+ χρόνια. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω πολύ καλά, ξέρει τη μαμά μου, έχω γνωρίσει τη μαμά του, ξέρει εμένα, την Ιωάννα πριν γίνω διάσημη πλούσια ή ό,τι σκ@@@ έχω γίνει και μου αρέσει πάρα πολύ να περιτριγυρίζομαι από ανθρώπους που βλέπουν μόνο Ιωάννα και όχι jtouni και ό,τι αυτό συνεπάγεται», ανέφερε στην αρχή των βίντεο.
Όπως εξήγησε, πρόκειται για έναν άνθρωπο που «σέβεται, αγαπά και εκτιμά βαθιά», προσθέτοντας ότι δεν είχε καμία πρόθεση να δημοσιοποιήσει τη σχέση της. «Όχι, δεν κάναμε κοινή εμφάνιση μαζί, δεν πήγαμε στο φεστιβάλ Καννών που ήταν οι κάμερες. Για όσους με παρακολουθούν, βρέθηκα στη Μύκονο γιατί βάφτιζα το παιδί της κολλητής μου. Φυσικά θα είχα δίπλα τον σύντροφό μου και το παιδί μου. Αυτή τη στιγμή το νησί είναι off season, 9 στα 10 μαγαζιά είναι κλειστά και κυκλοφορούν μόνο κάποιοι locals. Όπου κι αν έχω εμφανιστεί με τον Ρόμπι, είτε για ένα παγωτό στο μαγαζί του κολλητού μου είτε σε βραδινή έξοδο με φίλους, δεν έχουμε φιληθεί, απλώς μιλάμε, κρατώντας χαμηλούς τόνους γιατί καταλαβαίνω πως πάντα υπάρχουν κινητά και κάμερες, οπότε προσέχω», είπε.
Η Instagrammer σημείωσε ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τη ζωή της εξαιτίας της δημοσιότητας. «Δεν θα καταπιέσω τον εαυτό μου σε ένα νησί που είναι τρεις και ο κούκος. Θέλω να ζω όσο πιο φυσιολογικά γίνεται. Δεν μπορεί κανείς να μιλά για το τι έχω ή δεν έχω δικαίωμα να κάνω. Φυσικά είχα αγκαλιά το παιδί μου και με κρατούσε ο σύντροφός μου, επειδή φορούσα ψηλοτάκουνα για να μην πέσω. Και βγήκαν σε εκπομπές να σχολιάσουν γιατί κρατούσε το παιδί μου! Πάτε καλά; Το δικό μου το παιδί; Να είμαι μπροστά με τον “γκόμενο” και πίσω ο Πάρης με κάποιον άλλον να τον κρατά; Αυτό θα ήταν καλύτερη εικόνα; Το παιδί μου είναι η προτεραιότητά μου και οποιοσδήποτε βρίσκεται δίπλα μου πρέπει να το γνωρίζει αυτό», τόνισε με έμφαση.
Δείτε το βίντεο
Η Ιωάννα Τούνη συνέχισε λέγοντας πως αισθάνεται «ένα πνίξιμο» που αναγκάζεται να μιλήσει δημόσια για κάτι που ήθελε να κρατήσει μακριά από τη δημοσιότητα. «Αν με ρωτάς, θα επισημοποιήσω την επόμενη σχέση μου με δαχτυλίδι. Ωστόσο βρίσκομαι εδώ να απολογούμαι και να εξηγώ σε κάποιους που όντως θέλουν να μάθουν και σε κάποιους που θέλουν απλώς να κουτσομπολέψουν. Δεν πειράζει, καλώς ήρθατε, καθίστε αναπαυτικά...», είπε.
Τέλος, μίλησε για τη σοβαρότητα της σχέσης της. «Είμαι με έναν άνθρωπο και νιώθω ότι είμαστε από κοινού σοβαρά και βαδίζουμε κάπου. Η ζωή είναι απρόβλεπτη· όταν έκανα παιδί με τον πρώην μου δεν περίμενα ότι θα τελείωνε έτσι, και τώρα μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Μακάρι να εξελιχθεί όπως το βλέπω και το νιώθω. Ο Ρόμπι είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω, ξέρω το ποιόν του, έχουμε κοινούς φίλους. Ναι, έχω σχέση, είμαστε σοβαρά, τον έχει γνωρίσει το παιδί μου, όχι ως “ο γκόμενος της μαμάς”, αλλά ως φίλο — και αν το μάθει κάποτε, θα είναι εξαιτίας όλων των δημοσιευμάτων που γράφετε. Οπότε, good job», κατέληξε η Ιωάννα Τούνη.
Είμαι με τον Ρόμπι, τον εφηβικό μου έρωτα και είμαστε σοβαρά - Βλέπει την Ιωάννα και όχι την jtouniΤην Παρασκευή 10 Οκτωβρίου, η Instagrammer προχώρησε σε μία εξομολόγηση μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μιλώντας για τη νέα της σχέση με τον Ρόμπι μέσα από μία σειρά βίντεο στο Instagram.
Ποιος είναι ο Δημήτρης Ρομπέρτο ΣπυριδωνίδηςΗ Ιωάννα Τούνη και ο Δημήτρης Ρομπέρτο Σπυριδωνίδης είναι μαζί εδώ και τουλάχιστον τρεις μήνες και πλέον δεν κρύβουν τη σχέση τους. Η Instagrammer και ο 31χρονος επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη μοιράζονται την αγάπη τους για τα ταξίδια, ενώ ο ίδιος κρατά χαμηλό προφίλ στα social media. Έχει ταξιδέψει σε πολλές χώρες, από την Ταϊλάνδη και τη Βραζιλία έως το Μαρόκο, ενώ πρόσφατα βρέθηκε με την Ιωάννα στο εξωτερικό για τα γενέθλιά της, χωρίς να δημοσιεύσουν κοινές φωτογραφίες.
Αθλητικός και δραστήριος, ο Ρόμπι συμμετέχει στο πρωτάθλημα mini football με την ομάδα Cometas, διατηρεί στενούς δεσμούς με την οικογένειά του και είναι μέτοχος σε τρία καταστήματα εστίασης στη Θεσσαλονίκη — τα Mone, Hype Society Toumba και Hype Society Limani — καθώς και στο beach bar Moa στη Χαλκιδική.
