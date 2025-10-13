Γρηγόρης Καραντινάκης για Ταμίλα Κουλίεβα: «Είμαστε χωρισμένοι 13 χρόνια, αλλά θα μας συνδέει για πάντα μια ιστορία»
Γρηγόρης Καραντινάκης για Ταμίλα Κουλίεβα: «Είμαστε χωρισμένοι 13 χρόνια, αλλά θα μας συνδέει για πάντα μια ιστορία»
Πρέπει να φύγεις από τον εγωισμό σου για να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι οικογένειά σου, πρόσθεσε η ηθοποιός
Για τη σχέση τους μετά τον χωρισμό τους μίλησαν η Ταμίλα Κουλίεβα και ο Γρηγόρης Καραντινάκης, εστιάζοντας στη σημασία της αμοιβαίας φροντίδας και του δεσμού που τους ενώνει λόγω του παιδιού τους. Οι δύο ηθοποιοί περιέγραψαν τα συναισθήματα και τις αξίες που διατηρούν στη σχέση τους, παρά τη διάσταση που υπάρχει εδώ και χρόνια, επισημαίνοντας ότι η επικοινωνία και ο σεβασμός παραμένουν.
Καλεσμένοι και οι δύο στην εκπομπή «Στούντιο 4», εξήγησαν πως τους συνδέει μια ιστορία χρόνων, ενώ το παιδί τους είναι σημαντικός παράγοντας για τις καλές σχέσεις που διατηρούν. Αρχικά, ο Γρηγόρης Καραντινάκης δήλωσε: «Μας συνδέει μια ιστορία και θα μας συνδέει μέχρι να αφήσουμε το μάταιο τούτο κόσμο. Έτσι θα έπρεπε να είναι όταν τελειώνει μια σχέση. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ένα παιδί. Πάντα θα είμαστε οικογένεια».
Δείτε το βίντεο
Με τη σειρά της, η Ταμίλα Κουλίεβα εξήγησε πως όταν φεύγεις από μια σχέση, πρέπει να αφήσεις πίσω σου το παρελθόν και τους εγωισμούς, ειδικότερα όταν υπάρχει στη μέση ένα παιδί. «Σίγουρα περάσαμε από διάφορα στάδια, αυτό δεν γίνεται με τη μία. Μετά πιστεύω ότι πρέπει να φύγεις από τον εγωισμό σου για να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι οικογένειά σου, όπως προ είπε ο Γρηγόρης ότι έχουμε ένα παιδί μαζί, που πρέπει να σας πω ότι κάθε παιδί επιθυμεί να βλέπει τους γονείς του να έχουν καλή σχέση, αν όχι μαζί. Εγώ έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία κι έχω στο μπουφέ τη φωτογραφία της μαμάς και του μπαμπά, ασπρόμαυρες, που είναι μαζί και ήταν χωρισμένοι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό», σημείωσε.
Ο Γρηγόρης Καραντινάκης εξήγησε πως ακόμα και 13 χρόνια μετά τον χωρισμό, εξακολουθούν να νοιάζονται ο ένας για τον άλλο. «Είμαστε χωρισμένοι 13 χρόνια. Δεν μένουμε μαζί. Μένουμε πάντα κοντά, έχουμε έγνοια έτσι κι αλλιώς έχουμε ένας τα κλειδιά του σπιτιού του αλλουνού. Ούτε οι Σουηδοί έτσι. Το θέμα είναι να αισθάνεσαι ότι ο άλλος είναι κοντά σου κι ότι είναι εκεί όταν τον χρειαστείς. Όταν γνωριστήκαμε ήμασταν μικροί, η Ταμίλα ήταν 20 και εγώ 24. Γνωριστήκαμε σε μια συνεργασία, πρώτα γίναμε φίλοι μετά κάναμε σχέση. Η φιλία είναι το κυρίαρχο σε κάθε σχέση, να έχεις το σεβασμό και να μοιράζεσαι πράγματα. Αν αυτό κερδηθεί τα πράγματα γίνονται πιο ωραία», τόνισε, με την Ταμίλα Κουλίεβα να προσθέτει: «Για εμένα ο Γρηγόρης είναι οικογένεια μου».
Καλεσμένοι και οι δύο στην εκπομπή «Στούντιο 4», εξήγησαν πως τους συνδέει μια ιστορία χρόνων, ενώ το παιδί τους είναι σημαντικός παράγοντας για τις καλές σχέσεις που διατηρούν. Αρχικά, ο Γρηγόρης Καραντινάκης δήλωσε: «Μας συνδέει μια ιστορία και θα μας συνδέει μέχρι να αφήσουμε το μάταιο τούτο κόσμο. Έτσι θα έπρεπε να είναι όταν τελειώνει μια σχέση. Πολύ περισσότερο όταν υπάρχει ένα παιδί. Πάντα θα είμαστε οικογένεια».
Δείτε το βίντεο
Με τη σειρά της, η Ταμίλα Κουλίεβα εξήγησε πως όταν φεύγεις από μια σχέση, πρέπει να αφήσεις πίσω σου το παρελθόν και τους εγωισμούς, ειδικότερα όταν υπάρχει στη μέση ένα παιδί. «Σίγουρα περάσαμε από διάφορα στάδια, αυτό δεν γίνεται με τη μία. Μετά πιστεύω ότι πρέπει να φύγεις από τον εγωισμό σου για να καταλάβεις ότι ο άλλος είναι οικογένειά σου, όπως προ είπε ο Γρηγόρης ότι έχουμε ένα παιδί μαζί, που πρέπει να σας πω ότι κάθε παιδί επιθυμεί να βλέπει τους γονείς του να έχουν καλή σχέση, αν όχι μαζί. Εγώ έχω φτάσει σε αυτή την ηλικία κι έχω στο μπουφέ τη φωτογραφία της μαμάς και του μπαμπά, ασπρόμαυρες, που είναι μαζί και ήταν χωρισμένοι. Εγώ νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό», σημείωσε.
Ο Γρηγόρης Καραντινάκης εξήγησε πως ακόμα και 13 χρόνια μετά τον χωρισμό, εξακολουθούν να νοιάζονται ο ένας για τον άλλο. «Είμαστε χωρισμένοι 13 χρόνια. Δεν μένουμε μαζί. Μένουμε πάντα κοντά, έχουμε έγνοια έτσι κι αλλιώς έχουμε ένας τα κλειδιά του σπιτιού του αλλουνού. Ούτε οι Σουηδοί έτσι. Το θέμα είναι να αισθάνεσαι ότι ο άλλος είναι κοντά σου κι ότι είναι εκεί όταν τον χρειαστείς. Όταν γνωριστήκαμε ήμασταν μικροί, η Ταμίλα ήταν 20 και εγώ 24. Γνωριστήκαμε σε μια συνεργασία, πρώτα γίναμε φίλοι μετά κάναμε σχέση. Η φιλία είναι το κυρίαρχο σε κάθε σχέση, να έχεις το σεβασμό και να μοιράζεσαι πράγματα. Αν αυτό κερδηθεί τα πράγματα γίνονται πιο ωραία», τόνισε, με την Ταμίλα Κουλίεβα να προσθέτει: «Για εμένα ο Γρηγόρης είναι οικογένεια μου».
Ειδήσεις σήμερα:
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Απελευθερώθηκαν οι 20 όμηροι της Χαμάς, δείτε τις πρώτες φωτογραφίες - Χαμόγελα, αγκαλιές και δάκρυα χαράς στο Ισραήλ
«Σε αγαπώ, γυρίζεις σπίτι» - Οι πρώτες συνομιλίες των ομήρων με τους συγγενείς τους μετά από 738 ημέρες στα χέρια της Χαμάς, δείτε βίντεο
Πώς θα κινηθούν αύριο τα ΜΜΜ λόγω της 24ωρης απεργίας
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα