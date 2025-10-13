Γιώργος Σαμπάνης: Όσα έγιναν στη συναυλία του στο Κατράκειο
Γιώργος Σαμπάνης: Όσα έγιναν στη συναυλία του στο Κατράκειο
Ο τραγουδιστής ολοκλήρωσε τη φετινή περιοδεία του «Νιώσε Ό,τι Νιώθω tour»
Στο Κατράκειο θέατρο Νίκαιας ολοκλήρωσε ο Γιώργος Σαμπάνης τη φετινή περιοδεία του «Νιώσε Ό,τι Νιώθω tour».
Σε αυτή την ξεχωριστή βραδιά, την Κυριακή 12 Οκτωβρίου, σε παραγωγή της Panik Live Productions, ο αγαπημένος ερμηνευτής και συνθέτης έγινε ένα με το κοινό, μέσα από τις διαχρονικές επιτυχίες του, το χαρακτηριστικό ερμηνευτικό πάθος του και την «εκρηκτική» ενέργειά του.
Μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Σαμπάνης ερμήνευσε πρώτη φορά μετά την επίσημη κυκλοφορία του από την Panik Records το νέο του τραγούδι «Προς Το Παρόν», καθώς και μερικές από τις δεκάδες επιτυχίες που έχει ερμηνεύσει και συνθέσει.
Δείτε βίντεο από τη συναυλία του
Στις ιδιαίτερες στιγμές της συναυλίας ήταν τα ντουέτα - έκπληξη που έκανε με την Παυλίνα Βουλγαράκη, η οποία έκανε το opening της συναυλίας, καθώς και με τον Νίκο Μακρόπουλο με τον οποίο θα συμπράξουν από τον Νοέμβριο στον «Βοτανικό» όπου ο Γιώργος Σαμπάνης θα βρίσκεται για τέταρτη συνεχόμενη σεζόν.
Μεταξύ εκείνων που παρακολούθησαν τη συναυλία ήταν δημιουργοί με τους οποίους έχει συνεργαστεί ο Γιώργος Σαμπάνης, όπως οι Ελεάνα Βραχάλη, Ελένη Γιαννατσούλια και Νίκος Γρίτσης, καθώς και ο συνιδρυτής και CEO της Panik, Γιώργος Αρσενάκος με το team της εταιρείας.
