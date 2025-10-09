Γιώργος Μαζωνάκης: Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου
Γιώργος Μαζωνάκης Βίντεο TikTok

Ο τραγουδιστής δημοσίευσε νέο βίντεο στο TikTok ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Όνειρα»

Γεωργία Κοτζιά
Στα 50 του χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης δηλώνει πως ανακάλυψε και εκτίμησε τον εαυτό και τη φωνή του.

Το τελευταίο διάστημα, ο τραγουδιστής δημοσιεύει βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ερμηνεύοντας αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία του.

Το σκηνικό κάθε φορά είναι ίδιο, ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στο σαλόνι του σπιτιού του μαζί με μέλη της μπάντας του. Αυτή τη φορά,  την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου κοινοποίησε ένα βίντεο, ερμηνεύοντας το κομμάτι του «Όνειρα».

Πριν ξεκινήσει να τραγουδάει, ο καλλιτέχνης μίλησε για τη σχέση του με τη φωνή και τον εαυτό του, τονίζοντας ότι στα 50 του χρόνια συνειδητοποίησε πραγματικά τη δύναμή του. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Όνειρα. Απόψε θα σε ονειρευτώ. Στα 50 μου χρόνια βρήκα, ανακάλυψα και εκτίμησα εμένα και τη φωνή μου, γιατί φωνή σημαίνει φως και νους».

@georgemazonakisoriginal

05. Όνειρα "Φωνή σημαίνει φως και νους" #Μazw #onira #melenegiwrgo

♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis
Στις 12 Σεπτεμβρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε ένα αντίστοιχο βίντεο με τους διαδικτυακούς του φίλους αναφερόμενος στην εμπειρία από τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο. Στο πρώτο του βίντεο στην πλατφόρμα του στο TikTok, ο τραγουδιστής μίλησε για τα όσα βίωσε τον περασμένο Αύγουστο.

Καθισμένος στο σαλόνι του σπιτιού του, ο Γιώργος Μαζωνάκης είπε: «Παραμονή της Παναγιάς. 2025, καλοκαίρι. Δρομοκαΐτειο. Ακούσια νοσηλεία», ενώ στη συνέχεια, ερμήνευσε απόσπασμα από το κομμάτι του «Τρελός».

@georgemazonakisoriginal

01.Τρελός "Παραμονή της Παναγιάς 2025 Καλοκαίρι Δρομοκαΐτειο Ακούσια Νοσηλεία" #Μazw #trelos #melenegiwrgo

♬ πρωτότυπος ήχος - georgemazonakis

Γεωργία Κοτζιά
