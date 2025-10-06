Κωνσταντίνα: Ταλαιπώρησα πολύ τη φωνή μου, έκανα μία επέμβαση και ευτυχώς πέτυχε
Κωνσταντίνα: Ταλαιπώρησα πολύ τη φωνή μου, έκανα μία επέμβαση και ευτυχώς πέτυχε
Δουλεύαμε ασταμάτητα, εξήγησε η τραγουδίστρια
Στην καλλιτεχνική της πορεία αναφέρθηκε η Κωνσταντίνα, επισημαίνοντας ότι υπήρξε περίοδος που ταλαιπώρησε πολύ τη φωνής της εξαιτίας των πολλών ωρών εργασίας. Η τραγουδίστρια πρόσθεσε ότι προχώρησε τότε σε επέμβαση, η οποία πέτυχε. Χρειάστηκε ωστόσο να παρακολουθήσει μαθήματα φωνητικής για να επανέλθει πλήρως η φωνή της.
«Μέχρι κάποια περίοδο ταλαιπώρησα πολύ τη φωνή μου, δουλεύαμε ασταμάτητα. Έκανα μία επέμβαση, ευτυχώς πέτυχε και μετά ξεκίνησα απ’ την αρχή να κάνω φωνητική», είπε στην εκπομπή «Το'Χουμε», τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι έχει τραγουδήσει με πυρετό και σπασμένα πλευρά. «Έπεσα απ’ τις σκάλες, με πήγαν στο νοσοκομείο και έρχεται ο Παπαργυρόπουλος και λέει “δεν μπορεί να σηκωθεί και να έρθει στη δουλειά”. Σήμερα όχι, του είπαν, την επόμενη μέρα πήγα. Με έντυναν, δεν μπορούσα να κουνηθώ, αλλά ήμουν εκεί και τραγουδούσα», περιέγραψε.
Όσον αφορά στον ανταγωνισμό που επικρατεί στον χώρο του τραγουδιού, η Κωνσταντίνα σχολίασε: «Όλοι οι χώροι είναι ανταγωνιστικοί, απλώς το δικό μας επάγγελμα βγαίνει προς τα έξω. Αν κάτι με ρίξει, θα το πω, θα διεκδικήσω τη θέση μου, αλλά δεν θα κάνω τρελά πράγματα».
Δείτε το βίντεο
«Μέχρι κάποια περίοδο ταλαιπώρησα πολύ τη φωνή μου, δουλεύαμε ασταμάτητα. Έκανα μία επέμβαση, ευτυχώς πέτυχε και μετά ξεκίνησα απ’ την αρχή να κάνω φωνητική», είπε στην εκπομπή «Το'Χουμε», τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου.
Στην ίδια συνέντευξη, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι έχει τραγουδήσει με πυρετό και σπασμένα πλευρά. «Έπεσα απ’ τις σκάλες, με πήγαν στο νοσοκομείο και έρχεται ο Παπαργυρόπουλος και λέει “δεν μπορεί να σηκωθεί και να έρθει στη δουλειά”. Σήμερα όχι, του είπαν, την επόμενη μέρα πήγα. Με έντυναν, δεν μπορούσα να κουνηθώ, αλλά ήμουν εκεί και τραγουδούσα», περιέγραψε.
Όσον αφορά στον ανταγωνισμό που επικρατεί στον χώρο του τραγουδιού, η Κωνσταντίνα σχολίασε: «Όλοι οι χώροι είναι ανταγωνιστικοί, απλώς το δικό μας επάγγελμα βγαίνει προς τα έξω. Αν κάτι με ρίξει, θα το πω, θα διεκδικήσω τη θέση μου, αλλά δεν θα κάνω τρελά πράγματα».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Πάνος Ρούτσι: Δεκτό το αίτημα για τοξικολογικές εξετάσεις στη σορό του γιου του που σκοτώθηκε στα Τέμπη
Ο Λάκης Γαβαλάς περιγράφει πώς αντιμετώπισε άνδρα που τον εκφόβιζε στη φυλακή: «Έπεσε απόλυτη σιγή»
Το μπιστρό - θρύλος του Παρισιού που σερβίρει ένα μόνο πιάτο εδώ και πάνω από μισό αιώνα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα