Αλεξάνδρα Παλαιολόγου: Έχω μετανιώσει για συνεργασία που πέρασα πάρα πολύ άσχημα στο θέατρο, έβγαλα ψυχοσωματικά
Έμεινα μέχρι το τέλος της συνεργασίας, γιατί δεν ήθελα να χάσει εξαιτίας μου ο θίασος τη δουλειά του, πρόσθεσε η ηθοποιός
Μία δύσκολη επαγγελματική εμπειρία του παρελθόντος περιέγραψε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, αποκαλύπτοντας ότι έχει μετανιώσει για μία συνεργασία της στο θέατρο, η οποία την επηρέασε, προκαλώντας της ακόμη και ψυχοσωματικά.
Η ηθοποιός μίλησε για τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής της, εξηγώντας ότι η πίεση εκδηλώθηκε τόσο ψυχολογικά όσο και σωματικά. Παρά τις δυσκολίες, παρέμεινε μέχρι το τέλος της παράστασης, καθώς δεν ήθελε να ζημιωθεί ο θίασος.
Όπως είπε ωστόσο η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου σε συνέντευξή της στο «Τζενερέισον ΣΚ», η εμπειρία αυτή τη «διέλυσε» και αποτελεί τη μοναδική περίπτωση συνεργασίας που δεν θα ήθελε ποτέ να επαναλάβει: «Έχω μετανιώσει για μια συνεργασία, που πέρασα πάρα πολύ άσχημα στο θέατρο. Γιατί εκεί πέρασα πραγματικά πάρα πολύ άσχημα. Έμεινα μέχρι το τέλος της συνεργασίας, γιατί είμαι πολύ φιλότιμη και δεν ήθελα να χάσει εξαιτίας μου ο θίασος τη δουλειά του. Εγώ, όμως, διαλύθηκα σ’ αυτή τη συνεργασία, ψυχολογικά. Έβγαλα και ψυχοσωματικά. Εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η μόνη συνεργασία και με έναν άνθρωπο, με τον οποίο δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά. Ποτέ».
Σε άλλο σημείο, η ηθοποιός μίλησε και για την αλλαγή νοοτροπίας που έφερε το κίνημα MeToo, τονίζοντας ότι πλέον τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά. Όπως εξήγησε, το βασικό μάθημα που προέκυψε είναι πως κάθε μορφή κακοποίησης —είτε σεξουαλική, είτε λεκτική ή επαγγελματική— πρέπει να καταγγέλλεται αμέσως, τη στιγμή που συμβαίνει.
«Μετά το MeToo νομίζω ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Και αν διδαχτήκαμε κάτι από το MeToo, αυτό είναι ότι τη στιγμή που δεχόμαστε κακοποίηση, είτε σεξουαλική είτε μπούλινγκ στη σκηνή είτε οτιδήποτε, πας και το καταγγέλλεις. Αλλά εκείνη τη στιγμή, τώρα πια πιστεύω πως το έχουν πάρει και τα καινούργια κορίτσια το μήνυμα, γιατί μετά δεν αποδεικνύεται κάτι, ενώ όταν γίνεται κάτι εκείνη τη στιγμή, τότε το λες» δήλωσε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.
