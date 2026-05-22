Πτώση γυναίκας από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας στη Λεμεσό
Κύπρος Αστυνομία Ασθενοφόρο

Μανώλης Καλατζής
Σε κινητοποίηση τέθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής οι αρχές στη Λεμεσό, μετά από πληροφορία για πτώση γυναίκας από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας.

Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση, η γυναίκα φέρεται να βρισκόταν σε οικία όπου καθάριζε, όταν κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, έπεσε από τον τρίτο όροφο του κτηρίου.

Στη περιοχή μετέβησαν μέλη της Αστυνομίας, ενώ κλήθηκε και ασθενοφόρο για τη μεταφορά της γυναίκας στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Οι πρώτες πληροφορίες δεν αποσαφηνίζουν ακόμη την κατάσταση της υγείας της, ούτε τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση. Η Αστυνομία διερευνά την υπόθεση, ώστε να εξακριβωθεί αν πρόκειται για εργατικό ατύχημα, ατύχημα εντός της οικίας ή άλλη περίσταση.

Οι εξετάσεις των αρχών βρίσκονται σε αρχικό στάδιο και αναμένονται νεότερα τόσο για την κατάσταση της γυναίκας όσο και για τα αίτια της πτώσης.
