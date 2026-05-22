Γιασικεβίτσιους: Ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός, κάθε φορά που βρίσκαμε ζωή μας την έπαιρνε
Οι δηλώσεις του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα της Φενέρ με 79-61 από τον Ολυμπιακό
Η Φενέρ ηττήθηκε 79-61 από τον Ολυμπιακό και έμεινε εκτός τελικού στο Final-4 της Euroleague που διεξάγεται στην Αθήνα.
Ο προπονητής της Σάρας Γιασικεβίτσιους δεν έψαξε δικαιολογίες μετά τον αποκλεισμό. Συνεχάρη τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζώκα για την πρόκριση και ανέλυσε στη συνέντευξη Τύπου το παιχνίδι.
Οι δηλώσεις του Σάρας Γιασικεβίτσιους
«Συγχαρητήρια στον Μπαρτζώκα και στον Ολυμπιακό, ήταν ξεκάθαρα η καλύτερη ομάδα απόψε. Δυστυχώς είχαμε φουλ ρόστερ και κάναμε το χειρότερό μας παιχνίδι στη σεζόν. Με πονάει να βλέπω να παίζουμε έτσι. Οι αριθμοί στο ξεκίνημα των περιόδων είναι τραγικοί.
Έχεις τη δυνατότητα να βγεις με επιθετικότητα, να ρίξεις την πρώτη γροθιά. Ξέραμε ότι έπρεπε να το κάνουμε πέρυσι, αλλά μας έριξαν νοκ άουτ στις πρώτες τρεις περιόδους.
Κάθε φορά που προσπαθούσαμε να επιστρέψουμε, δεν τα καταφέρναμε. Κάθε φορά που βρίσκαμε λίγη ζωή, μας την έπαιρναν. Κακό απόγευμα για εμάς και δυστυχώς, έγινε στη μεγάλη σκηνή. Κάθε φορά που σουτάρεις τόσο γρήγορα όσο σουτάραμε εμείς, λες ότι αυτό δεν είναι μπάσκετ.
Είπα ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε σαν Ολυμπιακός. Είμαι ευχαριστημένος αμυντικά, όμως επιθετικά ήμασταν πολύ κακοί. Δοκιμάσαμε τα στεφάνια. Ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά, όπως είπα, αλλά κι εμείς ήμασταν πολύ κακοί. Δεν αφαιρώ τίποτα από τον Ολυμπιακό, ήταν πολύ καλύτερη ομάδα απόψε.
Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, δεν είμαι σίγουρος. Σουτάραμε πολύ γρήγορα, αν κάναμε τη σωστή δουλειά, θα είχα περισσότερη υπομονή. Δεν κάναμε το παιχνίδι μας. Χαθήκαμε και απέναντι σε αυτή την ομάδα, δεν μπορείς να χάνεσαι. Θα έχει ενδιαφέρον να δω το ποσοστό στα ανοιχτά σουτ, δεν τα έχω δει ακόμη.
Ο Ολυμπιακός έκανε αυτά που περιμέναμε να κάνει. Εμείς παίξαμε πολύ κάτω από τις δυνατότητές μας. Πρέπει να δούμε τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτό και να κλείσουμε τη σεζόν δυνατά.
Όλοι ξέρουν ποιος είναι ο Ντε Κολό, ένας από τους πιο σπουδαίους. Μπορούμε να μιλάμε για ώρες γι’ αυτόν. Δείτε το τελευταίο του ματς στη EuroLeague, ήταν ο μοναδικός θετικός στο +/-. Εκπληκτική καριέρα.
Ο Ολυμπιακός δεν έχει διαφορετικό τρόπο σκέψης. Το καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολο να τον βγάλεις έξω από τις συνήθειες του. Όσο απαίσιοι κι αν ήμασταν, βρήκαμε τρόπο να επιστρέψουμε τρεις φορές. Και τις τρεις φορές όμως… Ξέρετε, ήταν απλά πολύ πιο συμπαγείς από εμάς.
Για τον κόσμο, διαβάζω τις εφημερίδες και τα social media, αλλά μπορώ να πω ότι ο κόσμος δεν κερδίζει τους αγώνες. Ξέρω ότι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε δεν κατάφεραν να μπουν στο γήπεδο, ενώ είχαν πληρώσει εισιτήρια. Νιώθω άσχημα για εκείνους, το συζητούσαμε πριν από το ματς, περίμεναν έξω από το γήπεδο για ένα email. Ήμουν σε ένα εστιατόριο χθες βράδυ και άνθρωποι δεν είχαν εισιτήρια. Δεν είναι ωραία κατάσταση αυτή».
