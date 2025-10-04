Η Χάιντι Κλουμ δεν άφησε τίποτα στη φαντασία - Εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα και χωρίς σουτιέν στο Παρίσι
Το 52χρονο πρώην μοντέλο τράβηξε τα βλέμματα με τη στιλιστική της επιλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού
Το 52χρονο πρώην μοντέλο έδωσε το «παρών» το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην επίδειξη του οίκου Vetements. Η Γερμανίδα σταρ εμφανίστηκε αρχικά μπροστά στους φωτογράφους φορώντας ένα φαρδύ παλτό και μαύρα γυαλιά ηλίου, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Λένι.
Δείτε την εμφάνισή της
Braless Heidi Klum, 52, leaves little to the imagination in a sheer gown and thong - while sporting gold teeth - as she joins daughter Leni, 21, at Paris Fashion Week show https://t.co/E6hhRmkRlm— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 3, 2025
Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε με ένα μακρύ φόρεμα από διάφανη δαντέλα, με μακριά μανίκια και ενσωματωμένα γάντια που κάλυπταν τα χέρια της μέχρι τις άκρες των δαχτύλων. Μέσα από το ρούχο φορούσε μόνο το κάτω εσώρουχό της, ενώ τα μαλλιά της κάλυπταν μερικώς το στήθος της.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της
@dailyfashion74
heidi klum leaving the #vetements show at #parisfashionweek #heidiklum♬ 4 Raws - EsDeeKid
@kmt1989_
@heidi klum leaving @Vêtements show in Paris #ParisFashionWeek #PFW #foryourpage #fyp #foryoupage♬ original sound - KMT1989_ - KMT1989_
Heidi Klum had all eyes on her at the Vetements runway show during Paris Fashion Week this afternoon. 👀 📸: Getty pic.twitter.com/y3b8ZsmeCB— Page Six (@PageSix) October 3, 2025
Ωστόσο, η εμφάνιση δεν σταμάτησε εκεί. Η Κλουμ χαμογέλασε, αποκαλύπτοντας ένα μεταλλικό grill πάνω στα δόντια της — ένα ακόμη τολμηρό στοιχείο που συμπλήρωσε το ιδιαίτερο look της.
Heidi Klum pairs completely see-through lace dress with a platinum grill at Vetements show during Paris Fashion Week https://t.co/vhpSOYKvHo pic.twitter.com/6iHEmN6CxX— Page Six (@PageSix) October 3, 2025
Φωτογραφίες: Getty Images/Ideal Image
