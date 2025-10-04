Η Χάιντι Κλουμ δεν άφησε τίποτα στη φαντασία - Εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα και χωρίς σουτιέν στο Παρίσι

Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα διάφανο φόρεμα, τραβώντας όλα τα βλέμματα με τη στιλιστική της επιλογή.

το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην επίδειξη του οίκου Vetements.

Μια αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε ηΤο 52χρονο πρώην μοντέλο έδωσε το «παρών»Η Γερμανίδα σταρ εμφανίστηκε αρχικά μπροστά στους φωτογράφους φορώντας ένα φαρδύ παλτό και μαύρα γυαλιά ηλίου, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Λένι.Όταν η Λένι αποχώρησε για να φωτογραφηθεί μόνη της, η Κλουμ έβγαλε το παλτό της, αποκαλύπτοντας μια εκδοχή του «naked dress» που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε με ένα μακρύ φόρεμα από διάφανη δαντέλα, με μακριά μανίκια και ενσωματωμένα γάντια που κάλυπταν τα χέρια της μέχρι τις άκρες των δαχτύλων. Μέσα από το ρούχο φορούσε μόνο το κάτω εσώρουχό της, ενώ τα μαλλιά της κάλυπταν μερικώς το στήθος της.