Η Χάιντι Κλουμ δεν άφησε τίποτα στη φαντασία - Εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα και χωρίς σουτιέν στο Παρίσι

Το 52χρονο πρώην μοντέλο τράβηξε τα βλέμματα με τη στιλιστική της επιλογή στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού 

Ιωάννα Μαρίνου
Μια αποκαλυπτική εμφάνιση έκανε η Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα διάφανο φόρεμα, τραβώντας όλα τα βλέμματα με τη στιλιστική της επιλογή.

Το 52χρονο πρώην μοντέλο έδωσε το «παρών»  το απόγευμα της Παρασκευής 3 Οκτωβρίου στην επίδειξη του οίκου Vetements. Η Γερμανίδα σταρ εμφανίστηκε αρχικά μπροστά στους φωτογράφους φορώντας ένα φαρδύ παλτό και μαύρα γυαλιά ηλίου, έχοντας στο πλευρό της την κόρη της, Λένι.

Δείτε την εμφάνισή της

Όταν η Λένι αποχώρησε για να φωτογραφηθεί μόνη της, η Κλουμ έβγαλε το παλτό της, αποκαλύπτοντας μια εκδοχή του «naked dress» που δύσκολα θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη.

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε με ένα μακρύ φόρεμα από διάφανη δαντέλα, με μακριά μανίκια και ενσωματωμένα γάντια που κάλυπταν τα χέρια της μέχρι τις άκρες των δαχτύλων. Μέσα από το ρούχο φορούσε μόνο το κάτω εσώρουχό της, ενώ τα μαλλιά της κάλυπταν  μερικώς το στήθος της.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή της

@dailyfashion74

heidi klum leaving the #vetements show at #parisfashionweek #heidiklum

♬ 4 Raws - EsDeeKid

@kmt1989_

@heidi klum leaving @Vêtements show in Paris #ParisFashionWeek #PFW #foryourpage #fyp #foryoupage

♬ original sound - KMT1989_ - KMT1989_
Κλείσιμο
Ωστόσο, η εμφάνιση δεν σταμάτησε εκεί. Η Κλουμ χαμογέλασε, αποκαλύπτοντας ένα μεταλλικό grill πάνω στα δόντια της — ένα ακόμη τολμηρό στοιχείο που συμπλήρωσε το ιδιαίτερο look της.


Φωτογραφίες: Getty Images/Ideal Image

Ιωάννα Μαρίνου
