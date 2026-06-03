Αναβάθμιση σε Α- της πιστοληπτικής ικανότητας του ΟΤΕ από την S&P Global Ratings

Νέα ψήφο εμπιστοσύνης από τη S&P Global Ratings έλαβε ο ΟΤΕ, που αναβαθμίστηκε σε «Α-», χάρη στην ισχυρή χρηματοοικονομική του θέση, τις ταμειακές ροές και την ηγετική του παρουσία στην αγορά