Ο Μελ Γκίμπσον προστέθηκε στο καστ της ταινίας «Coyote»
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Περ Πριντς, ενώ τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ο Εσάι Μοράλες
Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον και η Ρενάτα Νότνι προστέθηκαν στο καστ της ταινίας «Coyote» του Περ Πριντς. Τον πρωταγωνιστικό ρόλο θα έχει ο Εσάι Μοράλες.
Η ταινία αφηγείται τη σκληρή ιστορία του Ερνάν Μπαρόκα (Μοράλες), ενός πρώην λαθρέμπορου που αναγκάζεται να επιστρέψει στον επικίνδυνο κόσμο που πίστευε ότι είχε αφήσει πίσω του. Όταν ο Ερνάν βοηθά τη Χούλια και τη μικρή της κόρη, Μαριμπέλ, να διασχίσουν τα επικίνδυνα σύνορα, το απελπισμένο τους ταξίδι προκαλεί την οργή ενός αδίστακτου κυκλώματος διακίνησης. Καθώς το παρελθόν συγκρούεται με το παρόν — με τον Αμερικανό συνοριοφύλακα Μπράντλεϊ να μπαίνει στην καταδίωξη — ο Ερνάν πρέπει να βασιστεί στην πονηριά και την αντοχή του για να επιβιώσει και να βρει λύτρωση.
Ο Γκίμπσον πρόκειται να υποδυθεί τον Τζακ Μπράντλεϊ, έναν σκληραγωγημένο λοχία του αμερικανικού στρατού και πατέρα της πράκτορα των συνόρων Λιζ Μπράντλεϊ. Η Νότνι θα ενσαρκώσει τη Χούλια, μια μητέρα που παλεύει να οδηγήσει την κόρη της στην ασφάλεια, καθώς διασχίζουν τα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού.Το σενάριο υπογράφουν οι Πριντς και Άνταμ Τζ. Γκολντστάιν.
Σχετικά με την επιλογή του Γκίμπσον, ο Περ Πριντς δήλωσε: «Δουλεύοντας με τον Μελ, αναγνώρισα αμέσως το πάθος του για τον κινηματογράφο. Φέρνει μια ασύγκριτη ένταση, πάντα επιδιώκοντας την αυθεντικότητα και την αλήθεια σε κάθε σκηνή. Νοιάζεται βαθιά για τη δύναμη της αφήγησης, αλλά αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι ο τρόπος που ανυψώνει τους γύρω του. Η διορατικότητα, η γενναιοδωρία, η καλοσύνη και η αφοσίωσή του εμπνέουν όλη την ομάδα να δώσει τον καλύτερό της εαυτό».
Από την άλλη, για τη Νότνι ανέφερε: «Από τη στιγμή που τη γνωρίσαμε, ήταν αδιαμφισβήτητο — ήταν προορισμένη να παίξει τη Χούλια. Και όταν άρχισαν τα γυρίσματα της πρώτης της σκηνής, έγινε σαφές ότι μόνο εκείνη μπορούσε να ενσαρκώσει αυτόν τον χαρακτήρα με τόση δύναμη και χάρη».
Φωτογραφία: Shutterstock
Mel Gibson & Renata Notni Join Esai Morales In Border Thriller 'Coyote' https://t.co/w2oE9D5Laz— Deadline (@DEADLINE) October 1, 2025
