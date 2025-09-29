Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για Έμα Γουάτσον: Έχει τόσο λίγη εμπειρία από την πραγματική ζωή που αγνοεί πόσο αδαής είναι
Αποφάσισα να ασκήσω το δικαίωμα να διαφωνώ δημόσια μαζί της, τόνισε η συγγραφέας μετά από χρόνια αντιπαράθεσης γύρω από τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας
Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ φαίνεται πως δεν είναι διατεθειμένη να δεχτεί τη χειρονομία συμφιλίωσης της Έμα Γουάτσον, την οποία χαρακτήρισε «αδαή», έπειτα από χρόνια αντιπαράθεσης γύρω από τα δικαιώματα της τρανς κοινότητας.
Η Γουάτσον και ο συμπρωταγωνιστής της στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ, Ντάνιελ Ράντκλιφ, είχαν δημόσια επικρίνει τις απόψεις της συγγραφέως που θεωρήθηκαν ότι προσβάλλουν τα διεμφυλικά άτομα. Ωστόσο, η ηθοποιός πρόσφατα μετρίασε τη στάση της, δηλώνοντας ότι ελπίζει πως εκείνη και η Ρόουλινγκ θα μπορούσαν να βρουν κάποια μορφή συνεννόησης.
Η Ρόουλινγκ προχώρησε σε μια μακροσκελή ανάρτηση που μοιράστηκε τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου στο X, στην οποία διευκρίνισε: «Δεν περιμένω από οποιονδήποτε ηθοποιό που έπαιξε έναν χαρακτήρα που δημιούργησα να συμφωνήσει μαζί μου. Η ιδέα είναι τόσο γελοία όσο να ρωτούσα το αφεντικό που είχα στα είκοσι ένα μου χρόνια ποιες απόψεις θα έπρεπε να έχω σήμερα», έγραψε, αναγνωρίζοντας ότι η Γουάτσον και ο Ράντκλιφ «έχουν κάθε δικαίωμα να ασπαστούν την ιδεολογία της ταυτότητας φύλου».
«Ωστόσο», συνέχισε, «η Έμα και ο Νταν ειδικά έκαναν σαφές τα τελευταία χρόνια ότι πιστεύουν πως η πρώην επαγγελματική μας σχέση τους δίνει ένα ιδιαίτερο δικαίωμα – ή μάλλον υποχρέωση – να με επικρίνουν και να επικρίνουν τις απόψεις μου δημόσια. Χρόνια μετά το τέλος των γυρισμάτων του Πότερ, συνεχίζουν να θεωρούν τους εαυτούς τους ντε φάκτο εκπροσώπους του κόσμου που δημιούργησα».
Η Ρόουλινγκ παραδέχτηκε ότι είναι «δύσκολο να αποτινάξεις το συναίσθημα» όταν «γνωρίζεις ανθρώπους από τα δέκα τους χρόνια», αποκαλύπτοντας ότι – «μέχρι πρόσφατα δυσκολευόταν να ξεχάσει παιδιά που έπρεπε να καθοδηγούνται τρυφερά στους διαλόγους τους σε ένα μεγάλο και τρομακτικό στούντιο».
Η ανάρτηση της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ
Η συγγραφέας – που έζησε στην ανέχεια για αρκετά χρόνια πριν από την επιτυχία των βιβλίων Χάρι Πότερ, τα οποία μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη και την έκαναν δισεκατομμυριούχο – υποστήριξε στη συνέχεια ότι η Γουάτσον «έχει τόσο λίγη εμπειρία από την πραγματική ζωή που αγνοεί πόσο αδαής είναι».
Η Ρόουλινγκ σημείωσε ότι η ηθοποιός «δεν θα χρειαστεί ποτέ καταφύγιο αστέγων» και «δεν θα βρεθεί ποτέ σε θάλαμο δημόσιου νοσοκομείου, όπου θα νοσηλεύονται ταυτόχρονα άντρες και γυναίκες», επισημαίνοντας ακόμη ότι «η ''δημόσια τουαλέτα'' της είναι ατομική και φυλάσσεται από σεκιούριτι έξω από την πόρτα».
Στη συνέχεια, η συγγραφέας έθεσε ρητορικά ερωτήματα: «Έχει χρειαστεί να γδυθεί σε ένα αποδυτήριο σε δημοτικό κολυμβητήριο στο οποίο βρίσκονται άντρες και γυναίκες; Είναι πιθανό να χρειαστεί ποτέ ένα κρατικό κέντρο υποστήριξης θυμάτων βιασμού που δεν εγγυάται αποκλειστικά γυναικεία φροντίδα; Να βρεθεί να μοιράζεται κελί σε γυναικεία φυλακή με άντρα βιαστή που αυτοπροσδιορίστηκε ως γυναίκα;»
Η Ρόουλινγκ τόνισε ότι «δεν ήταν εκατομμυριούχος στα δεκατέσσερά της». Αντιθέτως, «ζούσε στη φτώχεια όταν έγραφε το βιβλίο που έκανε διάσημη την Έμα». Αναφέρθηκε στη στήριξη της Γουάτσον προς την τρανς κοινότητα ως «καταστροφή των δικαιωμάτων των γυναικών», που – όπως υποστήριξε – επηρεάζει «τις γυναίκες και τα κορίτσια χωρίς τα δικά της προνόμια».
Στη συνέχεια στράφηκε στις πρόσφατες δηλώσεις της Γουάτσον στο podcast On Purpose, όπου η ηθοποιός είπε στον παρουσιαστή Τζέι Σέτι: «Δεν πιστεύω ότι το γεγονός ότι είχα εκείνη την εμπειρία (στον Χάρι Πότερ) και ότι κρατώ την αγάπη, τη στήριξη και τις απόψεις που έχω, σημαίνει ότι δεν μπορώ να εκτιμώ τη Ρόουλινγκ».
I'm seeing quite a bit of comment about this, so I want to make a couple of points.— J.K. Rowling (@jk_rowling) September 29, 2025
I'm not owed eternal agreement from any actor who once played a character I created. The idea is as ludicrous as me checking with the boss I had when I was twenty-one for what opinions I should… https://t.co/c0pz19P7jc
J.K. Rowling blasts ‘ignorant’ Emma Watson in scathing rant as years-long rift over trans rights continues https://t.co/h7NSu6MG66 pic.twitter.com/ZxBn4titIM— Page Six (@PageSix) September 29, 2025
Η Ρόουλινγκ χαρακτήρισε τα σχόλια ειρωνικά και εκτίμησε ότι η «αλλαγή πορείας» της Γουάτσον οφείλεται στο ότι «παρατήρησε πως η πλήρης καταδίκη μου δεν είναι πλέον τόσο της μόδας όσο ήταν κάποτε».
Καταλήγοντας έγραψε: «Οι ενήλικες δεν μπορούν να στηρίζουν ένα ακτιβιστικό κίνημα που τακτικά ζητά τη δολοφονία ενός φίλου και μετά να διεκδικούν την αγάπη του πρώην φίλου τους, σαν να ήταν μητέρα τους. Η Έμα δικαίως έχει την ελευθερία να διαφωνεί μαζί μου και να μιλά δημόσια για τα συναισθήματά της απέναντί μου – αλλά έχω κι εγώ το ίδιο δικαίωμα, και επιτέλους αποφάσισα να το ασκήσω».
Τον περασμένο Απρίλιο, η Ρόουλινγκ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα συγχωρήσει ποτέ την Γουάτσον ή τον Ράντκλιφ για την καταδίκη των απόψεών της.
Φωτογραφία: Shutterstock
