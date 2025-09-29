Τζ. Κ. Ρόουλινγκ για Έμα Γουάτσον: Έχει τόσο λίγη εμπειρία από την πραγματική ζωή που αγνοεί πόσο αδαής είναι

Η Ρόουλινγκ χαρακτήρισε τα σχόλια ειρωνικά και εκτίμησε ότι η «αλλαγή πορείας» της Γουάτσον οφείλεται στο ότι «παρατήρησε πως η πλήρης καταδίκη μου δεν είναι πλέον τόσο της μόδας όσο ήταν κάποτε».Καταλήγοντας έγραψε: «Οι ενήλικες δεν μπορούν να στηρίζουν ένα ακτιβιστικό κίνημα που τακτικά ζητά τη δολοφονία ενός φίλου και μετά να διεκδικούν την αγάπη του πρώην φίλου τους, σαν να ήταν μητέρα τους. Η Έμα δικαίως έχει την ελευθερία να διαφωνεί μαζί μου και να μιλά δημόσια για τα συναισθήματά της απέναντί μου – αλλά έχω κι εγώ το ίδιο δικαίωμα, και επιτέλους αποφάσισα να το ασκήσω».Τον περασμένο Απρίλιο, η Ρόουλινγκ είχε δεσμευτεί ότι δεν θα συγχωρήσει ποτέ την Γουάτσον ή τον Ράντκλιφ για την καταδίκη των απόψεών της.Φωτογραφία: Shutterstock