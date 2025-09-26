Φίνος Φιλμ: Το αφιέρωμα στη Νίκη Λινάρδου - «Ματιά γεμάτη φλόγα και μαγκιόρικη ψυχή»
Δείτε το βίντεο που ανέβασε στο Instagram η εταιρεία παραγωγής
Σαν χθες έφυγε από τη ζωή η Νίκη Λινάρδου, με τη Φίνος Φιλμ να κάνει ένα αφιέρωμα σε εκείνη. Η ηθοποιός άφησε την τελευταία της πνοή στις 25 Σεπτεμβρίου του 2012 από επιθετικό καρκίνο. Με αφορμή την επέτειο του θανάτου της, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media με σκηνές από τις συμμετοχές της σε διάφορες ταινίες.
Η ίδια ξεκίνησε την καριέρα της ως χορεύτρια με το ψευδώνυμο «Μπέμπη Κούλα», με το οποίο εμφανιζόταν έως το 1962. Εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο σαν τσιγγάνα τουρκογύφτισα στην ταινία «Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο». Στην προσωπική της ζωή, παντρεύτηκε τον Αλέκο Σακελλάριο.
Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση στο Instagram, αναφέρεται: «Σήμερα θυμόμαστε την Νίκη Λινάρδου (ή Μπέμπη Κούλα) στα πρώτα της βήματα στο πανί την δεκαετία του ’50, όταν με βλέμμα περήφανο, ματιά γεμάτη φλόγα και μαγκιόρικη ψυχή, έδωσε ζωή σε έναν από τους πιο γοητευτικούς ρόλους του ελληνικού σινεμά. Στην ταινία "Λατέρνα, Φτώχεια και Φιλότιμο" δεν υποκρίθηκε απλώς την τσιγγάνα· ήταν η τσιγγάνα — αφήνοντας αποτύπωμα βαθύ, αυθεντικό και διαχρονικά συγκινητικό. Συνέχισε με την ίδια δροσιά να ερμηνεύει ρόλους, όπως στην "Καφετζού", στο "Μια Ζωή την Έχουμε" και σε πολλές ακόμα ταινίες, συνθέτοντας μια γκάμα 30 περίπου ταινιών στο ενεργητικό της».
