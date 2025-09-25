Αννέτα Παπαθανασίου για Χρύσα Σπηλιώτη: Μια τσιγγάνα είχε προβλέψει πως θα πεθάνει νωρίς σε δυστύχημα
Αννέτα Παπαθανασίου για Χρύσα Σπηλιώτη: Μια τσιγγάνα είχε προβλέψει πως θα πεθάνει νωρίς σε δυστύχημα
Η ηθοποιός και ο σύζυγός της, Δημήτρης Τουρναβίτης βρήκαν τραγικό θάνατο στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018
Μια άγνωστη ιστορία με τη Χρύσα Σπηλιώτη, που έχασε τη ζωή της στη φονική πυρκαγιά στο Μάτι, αποκάλυψε η Αννέτα Παπαθανασίου. Όπως ανέφερε η ηθοποιός και στενή της φίλη, κάποτε «μια τσιγγάνα είχε προβλέψει πως θα πεθάνει νωρίς σε δυστύχημα».
Η Αννέτα Παπαθανασίου ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» και μίλησε για τη φιλία της με τη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία πέθανε στη φωτιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. Όπως ανέφερε, οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν στην ΕΡΤ, όπου συνεργάστηκαν στην εκπομπή «Γύρω γύρω όλοι», και η σχέση τους ήταν τόσο στενή, αφού για ένα διάστημα είχαν συγκατοικήσει. «Με τη Χρύσα Σπηλιώτη ξεκινήσαμε από την ΕΡΤ. Κάναμε το "Γύρω γύρω όλοι". Ήμασταν πολύ φίλες και συγκατοικούσαμε ένα διάστημα» είπε.
Για τον τραγικό θάνατό της Χρύσας Σπηλιώτη και για τα λόγια που της είχε πει μια τσιγγάνα σε ένα ταξίδι της στη Γαλλία, η Αννέτα Παπαθανασίου ανέφερε: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Μου είχε πει η Χρύσα ότι μια τσιγγάνα στη Γαλλία, στην Αβινιόν, της είχε πει με το χέρι, ότι από ένα δυστύχημα θα πεθάνει νωρίς».
Δείτε το βίντεο
Η Αννέτα Παπαθανασίου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και τη μοιραία απόφαση που έλαβε η ηθοποιός με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τουρναβίτη, λέγοντας για το τραγικό τέλος που βρήκαν μέσα στις φλόγες: «Είχαν εξοχικό στο Μάτι. Ήταν κοντά στη θάλασσα. Πήραν το αυτοκίνητο, δεν κατέβηκαν με τα πόδια στην παραλία κι έγινε η ιστορία. Μπορούσε να κατέβει στην παραλία».
Η Αννέτα Παπαθανασίου ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» και μίλησε για τη φιλία της με τη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία πέθανε στη φωτιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. Όπως ανέφερε, οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν στην ΕΡΤ, όπου συνεργάστηκαν στην εκπομπή «Γύρω γύρω όλοι», και η σχέση τους ήταν τόσο στενή, αφού για ένα διάστημα είχαν συγκατοικήσει. «Με τη Χρύσα Σπηλιώτη ξεκινήσαμε από την ΕΡΤ. Κάναμε το "Γύρω γύρω όλοι". Ήμασταν πολύ φίλες και συγκατοικούσαμε ένα διάστημα» είπε.
Για τον τραγικό θάνατό της Χρύσας Σπηλιώτη και για τα λόγια που της είχε πει μια τσιγγάνα σε ένα ταξίδι της στη Γαλλία, η Αννέτα Παπαθανασίου ανέφερε: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Μου είχε πει η Χρύσα ότι μια τσιγγάνα στη Γαλλία, στην Αβινιόν, της είχε πει με το χέρι, ότι από ένα δυστύχημα θα πεθάνει νωρίς».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός θυμήθηκε τις τελευταίες ημέρες πριν από την τραγωδία, αποκαλύπτοντας ότι η εκλιπούσα ηθοποιός επρόκειτο να την επισκεφθεί στην Άνδρο. Όπως είπε, παρακολουθούσε με αγωνία τα γεγονότα εκείνης της ημέρας, περιμένοντας νέα από τη φίλη της. «Ήμασταν πολύ φίλες. Εγώ ήμουν στην Άνδρο, από όπου ήταν ο άντρας της και την περίμενα να έρθει εκεί. Σε δύο ημέρες θα ερχόταν. Τους περίμενα» δήλωσε.
Η Αννέτα Παπαθανασίου περιέγραψε τις δραματικές στιγμές και τη μοιραία απόφαση που έλαβε η ηθοποιός με τον σύζυγό της, Δημήτρη Τουρναβίτη, λέγοντας για το τραγικό τέλος που βρήκαν μέσα στις φλόγες: «Είχαν εξοχικό στο Μάτι. Ήταν κοντά στη θάλασσα. Πήραν το αυτοκίνητο, δεν κατέβηκαν με τα πόδια στην παραλία κι έγινε η ιστορία. Μπορούσε να κατέβει στην παραλία».
Ειδήσεις σήμερα:
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Οι αλλαγές στο Gov.gr Wallet: Βοήθεια μέσω ΑΙ, Προσωπικός Αριθμός, έγγραφα, ακίνητα - Δείτε τις νέες δυνατότητες
Ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπατζί έκανε δωρεά €115.000 στο νοσοκομείο Λέρου - «Μας σώσατε τη ζωή» είπε για το ατύχημα το 2023
Ποιος πληρώνει τον λογαριασμό της απογραφής για τα ασανσέρ - Καβγάδες διαχειριστών, ιδιοκτητών και ενοικιαστών στις πολυκατοικίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα