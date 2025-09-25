Αννέτα Παπαθανασίου για Χρύσα Σπηλιώτη: Μια τσιγγάνα είχε προβλέψει πως θα πεθάνει νωρίς σε δυστύχημα

Αννέτα Παπαθανασίου. Όπως ανέφερε η ηθοποιός και στενή της φίλη, κάποτε «μια τσιγγάνα είχε προβλέψει πως θα πεθάνει νωρίς σε δυστύχημα».

Μια άγνωστη ιστορία με τηΗ Αννέτα Παπαθανασίου ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε Είδον» και μίλησε για τη φιλία της με τη Χρύσα Σπηλιώτη, η οποία πέθανε στη φωτιά στο Μάτι, τον Ιούλιο του 2018. Όπως ανέφερε, οι δύο γυναίκες γνωρίστηκαν στην ΕΡΤ, όπου συνεργάστηκαν στην εκπομπή «Γύρω γύρω όλοι», και η σχέση τους ήταν τόσο στενή, αφού για ένα διάστημα είχαν συγκατοικήσει. «Με τη Χρύσα Σπηλιώτη ξεκινήσαμε από την ΕΡΤ. Κάναμε το "Γύρω γύρω όλοι". Ήμασταν πολύ φίλες και συγκατοικούσαμε ένα διάστημα» είπε.Για τον τραγικό θάνατό της Χρύσας Σπηλιώτη: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Μου είχε πει η Χρύσα ότι μια τσιγγάνα στη Γαλλία, στην Αβινιόν, της είχε πει με το χέρι, ότι από ένα δυστύχημα θα πεθάνει νωρίς».Ήμασταν πολύ φίλες. Εγώ ήμουν στην Άνδρο, από όπου ήταν ο άντρας της και την περίμενα να έρθει εκεί. Σε δύο ημέρες θα ερχόταν. Τους περίμεναΕίχαν εξοχικό στο ΜάτιΉταν κοντά στη θάλασσα. Πήραν το αυτοκίνητο, δεν κατέβηκαν με τα πόδια στην παραλία κι έγινε η ιστορία. Μπορούσε να κατέβει στην παραλία