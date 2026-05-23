Επτά νεκροί και 110 τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ ιθαγενών φυλών στην Κολομβία, δείτε βίντεο

Η διαμάχη για την κυριότητα γαιών ανάμεσα στις φυλές Μίσακ και Νάσα εξελίχθηκε σε αιματηρές συγκρούσεις στη νοτιοδυτική Κολομβία





Η διένεξη ανάμεσα στις φυλές Μίσακ και Νάσα οφείλεται σε διαφωνίες για την κυριότητα εδαφών στον νομό, πατρογονικών γαιών αυτοχθόνων όπου σήμερα εντοπίζονται καλλιέργειες κόκας υπό τον έλεγχο μη κρατικών ένοπλων παρατάξεων, εξήγησε η υπηρεσία της Συνηγόρου του Λαού, ανεξάρτητη δημόσια αρχή αρμόδια για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.









Βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν









«Μας αιχμαλώτισαν, μας πήραν τα κινητά τηλέφωνα και μας έκαψαν τις μοτοσικλέτες», κατήγγειλε μέλος της φυλής Νάσα σε ένα από τα βίντεο.





Έχει επιβεβαιωθεί ότι τέσσερα από τα θύματα ανήκαν στη φυλή των Μίσακ και δύο σε αυτή των Νάσα. Οι αρχές προσπαθούν ακόμη να αναγνωρίσουν το έβδομο πτώμα.



Οι Μίσακ παρέλαβαν χθες το πτώμα ενός από τα θύματα, του Λουίς Ενρίκε Τουνουβαλά, ηγέτη κοινότητας και δημάρχου καταυλισμού αυτοχθόνων σε αγροτική περιοχή του δήμου Σίλβια, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.



Με παραδοσιακές ενδυμασίες και μπλε πόντσο, αυτόχθονες, κρατώντας λευκές σημαίες, συγκεντρώθηκαν, κάποιοι με λυγμούς, μπροστά σε νοσοκομείο.



Ρόπαλα και ματσέτες

«Οι Νάσα ήρθαν με ρόπαλα, πέτρες, όπλα και ματσέτες» αφού μέλη της φυλής Μίσακ διέλυσαν φράκτη και προσπάθησαν να καταλάβουν έκταση που θεωρούν μέρος της δικής τους περιοχής, αφηγήθηκε στο AFP η Μαρία Χακίντα Τουνουβαλά, 45 ετών, στο κρεβάτι του νοσοκομείου όπου της παρέχονται φροντίδες για τα τραύματά της.



«Δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα», είπε ο Χούλιο Τουνουβαλά, αδελφός του ηγέτη των Μίσακ που σκοτώθηκε.



Πρόκειται για «ιστορική διαφορά για εδάφη που πηγαίνει χρόνια πίσω και δεν έχει μπορέσει να ξεπεραστεί (...) κάνω διάλογο με τα μέρη», ανέφερε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X η Αΐδα Κιλκουέ, γερουσιάστρια και ηγετική μορφή των αυτοχθόνων Νάσα, καλώντας να υπάρξει «παρουσία» υψηλού επιπέδου της κυβέρνησης στην Κάουκα.







Οι ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την ανάπτυξη χερσαίων στοιχείων και αεροπορικών μέσων στην περιοχή.







«Καμιά διαφορά δεν μπορεί να δικαιολογήσει την οδύνη, τον θάνατο και τον κίνδυνο» που υφίσταται όλος «ο πληθυσμός», τόνισε μέσω X ο Οκτάβιο Γκουσμάν, ο νομάρχης στην Κάουκα.







Οι διενέξεις για την κυριότητα γαιών μεταξύ ιθαγενών είναι συχνές, αλλά σπανίως εκτραχύνονται σε θανατηφόρες συγκρούσεις.



Αυτόχθονες λαοί αντιπροσωπεύουν το 4,4% των περίπου 50 εκατομμυρίων κατοίκων της Κολομβίας.