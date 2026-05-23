Επιτυχής δοκιμαστική πτήση για το νέο Starship V3 του Έλον Μασκ, δείτε βίντεο

Το μεγαλύτερο διαστημόπλοιο της SpaceX πραγματοποίησε ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στον Ινδικό Ωκεανό παρά τη βλάβη σε κινητήρα – Στόχος οι αποστολές της NASA στη Σελήνη





SpaceX πραγματοποίησε νέα δοκιμαστική εκτόξευση του Starship , του μεγαλύτερου και ισχυρότερου διαστημοπλοίου που έχει κατασκευάσει μέχρι σήμερα, με το αναβαθμισμένο μοντέλο τρίτης γενιάς να ολοκληρώνει επιτυχώς την πτήση του, παρά προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκειά της.Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από το Τέξας, μόλις δύο ημέρες αφότου ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Έλον Μασκ , ανακοίνωσε την εισαγωγή της SpaceX στο χρηματιστήριο.Το διαστημόπλοιο τρίτης γενιάς, με την ονομασία Starship V3, εκτοξεύθηκε από νέα εξέδρα εκτόξευσης κοντά στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.Η απογείωση έγινε έπειτα από αναβολή της προηγούμενης προσπάθειας, καθώς προβλήματα της τελευταίας στιγμής στην εξέδρα οδήγησαν στην ακύρωση της εκτόξευσης της Πέμπτης, λίγα δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της αντίστροφης μέτρησης.Η συγκεκριμένη πτήση ήταν η 12η δοκιμή του προγράμματος Starship και η πρώτη μετά τον Οκτώβριο, καθώς το προηγούμενο πρωτότυπο V2 είχε αντιμετωπίσει σειρά τεχνικών προβλημάτων και αποτυχιών.Παρά το γεγονός ότι το Starship V3 λειτούργησε χωρίς έναν από τους κινητήρες του κατά τη διάρκεια της πτήσης, κατάφερε να ολοκληρώσει επιτυχώς ελεγχόμενη προσθαλάσσωση στον Ινδικό Ωκεανό.

Κατά τη διάρκεια της σύντομης υποτροχιακής αποστολής, το διαστημόπλοιο απελευθέρωσε και εικονικούς δορυφόρους, στο πλαίσιο δοκιμών για μελλοντικές εμπορικές αποστολές.



Η επιτυχία της δοκιμής θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για τη SpaceX, η οποία επιδιώκει να επιταχύνει την ανάπτυξη του Starship τόσο για εμπορικές αποστολές όσο και για επανδρωμένες αποστολές βαθιάς διαστημικής εξερεύνησης.



Κρίσιμο για τα σχέδια της NASA Το Starship αποτελεί βασικό στοιχείο του σχεδιασμού της NASA για την επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.



Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει το διαστημόπλοιο της SpaceX για την προσεδάφιση αστροναυτών στο φεγγάρι έως το 2028, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis.



Η SpaceX βρίσκεται σε αγώνα δρόμου ώστε να καταστήσει το Starship πλήρως λειτουργικό για αποστολές μεταφοράς φορτίων, δορυφόρων και ανθρώπων στο διάστημα.







Φιλοδοξίες για ανατροπή της διαστημικής βιομηχανίας Η εταιρεία του Έλον Μασκ υποστηρίζει ότι το Starship θα μπορούσε να αλλάξει ριζικά τη διαστημική βιομηχανία, μειώνοντας δραστικά το κόστος μεταφοράς φορτίων σε τροχιά.



Σύμφωνα με τη SpaceX, το Starship θα μπορεί να μεταφέρει από 150 έως και 250 μετρικούς τόνους φορτίου σε τροχιά, ποσότητα πολλαπλάσια σε σχέση με τους σημερινούς πυραύλους.



Για σύγκριση, ο Falcon 9 — ο πιο ενεργός εμπορικός πύραυλος παγκοσμίως — μπορεί να μεταφέρει έως περίπου 22,8 μετρικούς τόνους, με κόστος εκτόξευσης που κυμαίνεται από 60 έως 75 εκατομμύρια δολάρια.



Παράλληλα, πρόσφατη οικονομική αποκάλυψη της Voyager Technologies έδειξε ότι η εταιρεία έχει συνάψει συμφωνία ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων με τη SpaceX για μελλοντική εκτόξευση.



Η νέα δοκιμή πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία η SpaceX βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση από επενδυτές, καθώς προετοιμάζεται για μία από τις μεγαλύτερες εισαγωγές εταιρείας στο χρηματιστήριο.



Η επιτυχία του Starship θεωρείται κρίσιμη όχι μόνο για τα διαστημικά σχέδια της εταιρείας αλλά και για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των επενδυτών.